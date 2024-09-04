Выставка работ художников Тарусы открылась в музее «Новый Иерусалим»

В Новом Иерусалиме открылась выставка, посвященная художникам Тарусы. Гости увидят произведения мастеров, которые живут и работают в этом живописном месте. Куратор выставки Анна Вихрова в интервью 360 рассказала, чем привлекала Таруса живописцев XX века, а также какие работы можно увидеть в уникальной экспозиции.

Название выставки — «Культурный полюс Таруса». По словам Вихровой, это название не случайно, ведь полюс — это притяжение. А Таруса — маленький дачный город, притягивает к себе таланты в сфере изобразительного искусства, музыки и литературы на протяжении целого столетия.

«Таруса продолжает оставаться одним из центров современной культуры. И российской, и даже в мировом масштабе. Это не только место летних или постоянный мастерских художников, которые уже известны всему миру, но также это место творческих дач для композиторов, музыкантов, литераторов», — пояснила Вихрова.

В коллекции музея представлены произведения мастеров, которые уже десятилетиями живут и работают в Тарусе — Ирины Сторженецкой, Анатолия Камелина и других. А также посетители смогут увидеть уникальную графику Василия Шитикова.

«Тарусу можно назвать местом силы, вдохновляющим творческих людей. Она привлекает своей красотой природы и энергией, которую оставили после себя выдающиеся семьи. На одном берегу, дача семья Поленовых, а на другом поселилась семья Цветаевых. Все, кто-то приезжает, влюбляется в этот город, и многие так там и остаются», — добавила Вихрова.

Всего на выставке представлено 118 работ как именитых мастеров, так и неизвестных широкой публике художников 20-21 веков из коллекции музея «Новый Иерусалим». Посетители увидят картины Василия Поленова, Николая Крымова, Владимира Башлыкова, Игоря Куприяшина и других художников.

Экспозиция «Культурный полюс. Таруса» объединяет несколько направлений живописи. Это и лирический пейзаж, и работы, выполненные в авангардном стиле. Главная задумка выставки — показать, как красота Тарусы повлияла на творчество живописцев прошлого и настоящего.

Выставка продлится до 20 октября.

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