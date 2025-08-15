Выплаты на форму и подарочные наборы. Какую поддержку получат семьи Подмосковья к 1 Сентября?
Подмосковные семьи начали подготовку к учебному году — до 1 Сентября остались считаные недели. Покупка школьной формы, спортивной одежды и канцелярии требует немало затрат, однако некоторые категории жителей могут рассчитывать на материальную поддержку. О том, кому и какие выплаты положены, расскажем в нашем материале.
Ежегодные выплаты к началу учебного года
Получить материальную поддержку в преддверии сентября могут три категории жителей.
Так, многодетные могут рассчитывать на три тысячи рублей на каждого ребенка. Если семья признана малоимущей, то размер выплаты увеличивают до семи тысяч рублей. В этом году поддержка уже охватила более 100 тысяч учеников. Средства можно направить на приобретение формы, рюкзаков и других полезных принадлежностей для учебы.
Семьям с ребенком-инвалидом предоставляют поддержку в размере 13 тысяч рублей. Выплату 10 тысяч рублей также назначают родственникам погибших военнослужащих.
Рюкзаки для первоклассников
В этом году в первый класс пойдут около 106 тысяч подмосковных ребят. Традиционно в регионе проводят акцию, в ходе которой детям из нуждающихся и многодетных семей дарят рюкзаки со всей необходимой для школы канцелярией. В этом году их получат порядка трех тысяч ребят.
В подарочный набор войдут ланчбоксы, бутылки для воды, а также принадлежности для творчества и учебы.
Как оформить поддержку?
Социальные выплаты для семей с детьми школьного возраста назначаются автоматически. Если деньги не поступили на счет до конца августа, необходимо подать заявку через «Госуслуги» или МФЦ. Также по этому вопросу можно обратиться в Telegram-бот «Соцуслуги Подмосковья».
Выплаты назначают семьям, зарегистрированным в Московской области. При этом дети должны обучаться в государственной или муниципальной школе.
Другие льготы
Все подмосковные школьники также могут рассчитывать на горячее питание и скидки на проезд в автобусах и электричках.
Ребята из многодетных семей бесплатно посещают музеи, выставки и парки, а родственники участников СВО могут свободно посещать секции и кружки.