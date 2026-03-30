Выплаты многодетным в Подмосковье: как единовременно получить 300 тысяч рублей онлайн Многодетные семьи в Подмосковье могут получить 300 тыс. рублей онлайн

Многодетные семьи в Подмосковье могут получить единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей. Подробнее об условиях и оформлении выплаты — в материале 360.ru.

Выплата онлайн С весны 2025 года на портале «Гослуслуги» Московской области доступна электронная услуга для семей, где родился третий и последующий ребенок, сообщила пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона. «Подмосковные семьи могут воспользоваться различными мерами социальной поддержки на региональном портале „Госуслуги“. В частности, теперь на портале появилась новая услуга для семей при рождении третьего или последующего ребенка», — отмечала ранее министр госуправления, IT и связи Московской области Надежда Куртяник.

Родителю достаточно оформить онлайн-заявление, а выплату направят по указанным реквизитам. Надежда Куртяник министр госуправления, IT и связи

В этом году единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей могут получить семьи до 35 лет при рождении третьего или последующего ребенка, напомнил в беседе с РИА «Новости» председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. В 2026-м эту материальную помощь получили уже 544 пары из региона, а за весь 2025 год услугой воспользовались почти три тысячи семей. «Выплата позволяет родителям оперативно решить насущные вопросы, будь то приобретение необходимых вещей или улучшение бытовых условий», — подчеркнул Брынцалов.

Меры поддержки многодетных семей в Подмосковье постоянно совершенствуются. Депутаты «Единой России» ведут приемы жителей, на которых получают соответствующие запросы, указал председатель Мособлдумы.

По результатам мы выходим на решения по дополнительной поддержке наших семей. Игорь Брынцалов председатель Мособлдумы

Как получить выплату Услуга «Денежная выплата при рождении третьего или последующего ребенка» доступна на региональном сайте в разделе «Соцподдержка» — «Поддержка семей с детьми». Право на получение денег имеют родители или усыновители с российским гражданством, постоянно проживающие в Подмосковье.

Свидетельство о рождении ребенка также должно быть выдано в регионе, а в семье, помимо младенца, должно воспитываться еще двое и более детей. Подать заявление необходимо в срок не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. Услугу предоставят в течение семи рабочих дней, а результат направят в личный кабинет на региональном сайте.