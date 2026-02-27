Отельерам Подмосковья разъяснили механизм начисления туристического налога
В Подмосковье с первого дня 2026 года начал действовать туристический налог. В областной думе обсудили новые правила для гостиничного бизнеса.
Участниками встречи стали чиновники, сотрудники налоговой службы, отельеры и представители других организаций.
Открывая дискуссию, председатель профильного комитета Линара Самединова напомнила о разнице между прежним курортным сбором и новым налогом. Ранее эксперимент запускали на федеральном уровне, и ставка не превышала 100 рублей. Теперь же схема принципиально иная: налог вводят на местах. С 2026 года он появился в 55 муниципалитетах области, за исключением ЗАТО «Восход».
«Сегодня хотелось бы понимать перспективы и обсудить единые подходы для субъекта либо рекомендации, для того чтобы муниципалитеты могли более качественно с туристическим налогом работать», — озвучила задачи Линара Самединова.
Цифры по туристической инфраструктуре привела замминистра культуры и туризма Мария Баюх.
В общей сложности в регионе 1502 средства размещения, на данный момент прошли самооценку 1432. В марте ожидается 100% прохождение самооценки.
Мария Баюх
Замминистра экономики и финансов Виталий Пыркин объяснил механизм начисления. Ставка налога будет расти поэтапно: со стартовых 2% в текущем году до 5% к 2029-му.
По его словам, это дополнительный источник дохода для муниципальных бюджетов, поэтому важно учитывать местную специфику — от географического положения до наплыва туристов в сезон. Отдельно он остановился на льготах, отметив, что подход к ним в разных округах различается.
Представитель налоговой службы Ирина Уланова обратила внимание на практические сложности, с которыми уже столкнулись плательщики. Бизнесу не до конца ясен порядок заполнения документов и отражения налога в чеке.
От лица бизнеса выступила Наталья Караськова из Торгово-промышленной палаты. Проведенный опрос показал, что предприниматели всерьез обеспокоены ростом налоговой нагрузки.
Поэтому хотим выступить с предложением — при планировании расходной части бюджетов городов предполагать для бизнеса траты на туристическую инфраструктуру. Также предлагаем рассмотреть возможность применения выравнивающих коэффициентов для удаленных нетуристических территорий и микробизнесов.
Наталья Караськова
Во время встречи представители нескольких округов поделились первым опытом внедрения налога. Линара Самединова в финале обсуждения пообещала, что все озвученные идеи и частные случаи, требующие индивидуального решения, войдут в итоговую резолюцию.