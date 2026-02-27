Отельерам Подмосковья разъяснили механизм начисления туристического налога

В Подмосковье с первого дня 2026 года начал действовать туристический налог. В областной думе обсудили новые правила для гостиничного бизнеса.

Открывая дискуссию, председатель профильного комитета Линара Самединова напомнила о разнице между прежним курортным сбором и новым налогом. Ранее эксперимент запускали на федеральном уровне, и ставка не превышала 100 рублей. Теперь же схема принципиально иная: налог вводят на местах. С 2026 года он появился в 55 муниципалитетах области, за исключением ЗАТО «Восход».

«Сегодня хотелось бы понимать перспективы и обсудить единые подходы для субъекта либо рекомендации, для того чтобы муниципалитеты могли более качественно с туристическим налогом работать», — озвучила задачи Линара Самединова.

В общей сложности в регионе 1502 средства размещения, на данный момент прошли самооценку 1432. В марте ожидается 100% прохождение самооценки.

Замминистра экономики и финансов Виталий Пыркин объяснил механизм начисления. Ставка налога будет расти поэтапно: со стартовых 2% в текущем году до 5% к 2029-му.

По его словам, это дополнительный источник дохода для муниципальных бюджетов, поэтому важно учитывать местную специфику — от географического положения до наплыва туристов в сезон. Отдельно он остановился на льготах, отметив, что подход к ним в разных округах различается.