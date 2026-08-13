Вторая жизнь парка «ЛиАЗ». Как изменилась популярная зона отдыха в Ликино-Дулеве после благоустройства

Всероссийскую известность Ликино-Дулеву принесли фарфор и легендарное автобусное предприятие «ЛиАЗ». В середине прошлого века рядом с заводскими цехами обустроили сквер для отдыха рабочих. В этом году благодаря всероссийскому конкурсу проектов комфортной городской среды площадку обновили. Ее посетил губернатор Андрей Воробьев .

Сквер стал центральной точкой притяжения для людей всех возрастов. На 60 гектарах обустроили спортивные зоны для тенниса и воркаута, коворкинг на свежем воздухе, амфитеатр и площадку для выгула собак.

Основой концепции благоустройства стала история местного автобусного завода. Символом обновленной территории выступил легендарный автобус ЛиАЗ-677, известный как «Луноход». В парке разместили входную инсталляцию, площадку «Шестеренка» и информационные мостики с историей предприятия.

«Мы приехали сегодня, чтобы проверить обновленный парк „ЛиАЗ“. Это место нуждалось в модернизации, оно всегда оставалось очень важным для жителей: большинство людей ежедневно ходит через парк на работу, по своим делам. Просьба привести территорию в порядок звучала регулярно», — сказал Андрей Воробьев.

Глава региона отметил, что обновление пространств, через которые ежедневно проходят тысячи людей, — это прямой ответ на запросы жителей.

Местные жители, наблюдавшие за стройкой из окон своих домов, признаются: результат превзошел все ожидания. В парке высажены новые деревья, проложены удобные пешеходные маршруты, а творческие коллективы города уже проводят на летней сцене первые фестивали и концерты.

Масштабная волна перемен в округе

Обновление парка «ЛиАЗ» — лишь одна из глав в истории благоустройства Орехово-Зуева. За последние семь лет качество городской среды изменилось. Преобразились парки Победы, «Дулевский», «Меланж», парки в Дрезне и Куровском. Завершены ключевые этапы обустройства Парковского леса, где проложили более 10 километров обустроенных троп, создали площадки для игровых видов спорта и кинологический маршрут. Обновлены набережная реки Клязьмы, зона у Исаакиевского озера и сквер у Фарфорового завода.