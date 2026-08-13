Вторая жизнь парка «ЛиАЗ». Как изменилась популярная зона отдыха в Ликино-Дулеве после благоустройства
Андрей Воробьев: парк «ЛиАЗ» и Парковский лес благоустроили в Орехово-Зуеве
Всероссийскую известность Ликино-Дулеву принесли фарфор и легендарное автобусное предприятие «ЛиАЗ». В середине прошлого века рядом с заводскими цехами обустроили сквер для отдыха рабочих. В этом году благодаря всероссийскому конкурсу проектов комфортной городской среды площадку обновили. Ее посетил губернатор Андрей Воробьев.
Основой концепции благоустройства стала история местного автобусного завода. Символом обновленной территории выступил легендарный автобус ЛиАЗ-677, известный как «Луноход». В парке разместили входную инсталляцию, площадку «Шестеренка» и информационные мостики с историей предприятия.
Сквер стал центральной точкой притяжения для людей всех возрастов. На 60 гектарах обустроили спортивные зоны для тенниса и воркаута, коворкинг на свежем воздухе, амфитеатр и площадку для выгула собак.
Глава региона отметил, что обновление пространств, через которые ежедневно проходят тысячи людей, — это прямой ответ на запросы жителей.
«Мы приехали сегодня, чтобы проверить обновленный парк „ЛиАЗ“. Это место нуждалось в модернизации, оно всегда оставалось очень важным для жителей: большинство людей ежедневно ходит через парк на работу, по своим делам. Просьба привести территорию в порядок звучала регулярно», — сказал Андрей Воробьев.
Местные жители, наблюдавшие за стройкой из окон своих домов, признаются: результат превзошел все ожидания. В парке высажены новые деревья, проложены удобные пешеходные маршруты, а творческие коллективы города уже проводят на летней сцене первые фестивали и концерты.
Масштабная волна перемен в округе
Обновление парка «ЛиАЗ» — лишь одна из глав в истории благоустройства Орехово-Зуева. За последние семь лет качество городской среды изменилось. Преобразились парки Победы, «Дулевский», «Меланж», парки в Дрезне и Куровском. Завершены ключевые этапы обустройства Парковского леса, где проложили более 10 километров обустроенных троп, создали площадки для игровых видов спорта и кинологический маршрут. Обновлены набережная реки Клязьмы, зона у Исаакиевского озера и сквер у Фарфорового завода.
Сейчас идет благоустройство Октябрьской площади, Центрального бульвара и сквера в деревне Демихово. Городские пространства продолжают трансформироваться, превращаясь из стандартных улиц в комфортные места для жизни, отдыха и развития малого бизнеса.