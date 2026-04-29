Сегодня 11:22 Встречу с представителями СНТ провели в администрации Зарайска

Подмосковье

Законы

Зарайск

Недвижимость

Социальная газификация

В Зарайске состоялось рабочее совещание с председателями садовых некоммерческих товариществ. Участники встречи обсудили вовлечение недвижимости в экономический оборот и выстраивание более эффективного взаимодействия между владельцами участков и органами власти Подмосковья.

Площадкой для диалога стала администрация муниципального округа. К обсуждению подключились специалисты Управления Росреестра по Московской области, УФНС России по Московской области, МОБТИ, а также представители правоохранительных органов и некоммерческого сектора. В центре внимания оказались практические вопросы, с которыми регулярно сталкиваются владельцы участков и председатели товариществ: оформление прав на недвижимость, участие в программах «Дачная амнистия» и «Социальная газификация», а также изменения законодательства.

Данное мероприятие организовано для обсуждения актуальных вопросов и законодательных нововведений, а также для налаживания взаимодействия с органами местного самоуправления, что особенно важно, учитывая большое количество СНТ на территории округа. Ежегодные рабочие встречи позволяют председателям СНТ получать самую актуальную информацию, обменяться опытом и направить прямые вопросы представителям профильных ведомств, что способствует повышению эффективности решения проблем и улучшению взаимодействия между садоводческими товариществами и органами власти. Сергей Москалев заместитель главы муниципального округа Зарайск

Отдельный блок обсуждения посвятили кадастровой оценке земель, которая запланирована на 2026 год, и вопросам, связанным с ведением садоводства на территориях товариществ.

Главный специалист-эксперт территориального отдела № 15 Управления Росреестра по Московской области Ольга Макаркина разъяснила новые правила оформления сделок, действующие с весны 2025 года. Теперь любые операции с земельными участками невозможны без точного описания их границ в Едином государственном реестре недвижимости. Также участникам напомнили о критериях признания участков неиспользуемыми. Помимо этого, присутствовавшим напомнили, что с марта 2026 года в силу вступил новый федеральный закон, регулирующий порядок определения и изменения видов разрешенного использования земли, а также сообщили о готовящихся изменениях, направленных на упрощение оформления прав на общее имущество в СНТ. Эти инициативы должны сократить бюрократические процедуры и упростить жизнь садоводческим объединениям.