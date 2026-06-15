Встречу с актером Глебом Калюжным провели для молодежи в Красногорске
Четвертый сезон проекта «Мы будущее. Сила смыслов» начался в Красногорске. Первым гостем площадки в этом году стал актер и музыкант Глеб Калюжный. Он пообщался со школьниками, студентами и активистами. Всего паблик-ток посетили около тысячи человек.
Проект объединяет молодежь и лидеров общественного мнения. Он стартовал в 2023 году и за это время стал важной дискуссионной площадкой.
Глава Министерства информации и молодежной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе отметила, что у участников четвертого сезона была уникальная возможность пообщаться с известным артистом и задать ему вопросы.
«Именно в таком живом общении молодые люди открывают для себя много нового о самых разных сферах — от кино и журналистики до геополитики и информационной безопасности», — отметила она.
С 2023 года проект охватил более 13 тысяч ребят со всего региона. Спикерами в разное время выступали представитель МИД России Мария Захарова, блогер и публицист Дмитрий Пучков, музыкант ST и другие известные люди.
Глеб Калюжный рассказал ребятам о своем пути. В кино он попал случайно, не имея профильного образования. Кастинг-директор фильма «14+» увидел фото будущей звезды в соцсетях и пригласил его на съемки. Позже статус Калюжного закрепился в сериалах «Трудные подростки», «Вампиры средней полосы», «Новенький» и «Территория».
Глеб позиционирует себя как начинающего музыканта. Он уже выпустил несколько альбомов и выступает сольно и в составе рэп-дуэта 2man. Ребята спрашивали, как не бояться сцены и с чего начать свой путь в музыке.
«Хотеть, верить и делать. Чем больше ты хочешь, чем больше веришь в себя, чем больше делаешь, тем быстрее придешь к своей точке. Это дисциплина, которая вырабатывается со временем и усилием», — сказал Глеб.
Участники также поговорили о фильме «Малыш», где Калюжный исполнил роль молодого рэпера из Донецка, который ушел добровольцем на фронт, чтобы спасти свою мать. Готовясь к роли, актер много общался с бойцами СВО и вникал в их опыт и истории.
«Я общался с ребятами, смотрел им в глаза. Для меня было необходимо быть в этих обстоятельствах включенным на тысячу процентов. Очень помогало общение с бойцами. Когда они подходили и говорили: „Слушай, братан, я бы вот здесь по-другому сделал“ — это дорогого стоит», — рассказал актер.
Он отметил важность волонтерской поддержки военнослужащих и сохранения связи с теми, кто сейчас находится на передовой.
Мероприятие прошло в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».