Встречу с актером Глебом Калюжным провели для молодежи в Красногорске

Четвертый сезон проекта «Мы будущее. Сила смыслов» начался в Красногорске. Первым гостем площадки в этом году стал актер и музыкант Глеб Калюжный. Он пообщался со школьниками, студентами и активистами. Всего паблик-ток посетили около тысячи человек.

Проект объединяет молодежь и лидеров общественного мнения. Он стартовал в 2023 году и за это время стал важной дискуссионной площадкой.

Глава Министерства информации и молодежной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе отметила, что у участников четвертого сезона была уникальная возможность пообщаться с известным артистом и задать ему вопросы.

«Именно в таком живом общении молодые люди открывают для себя много нового о самых разных сферах — от кино и журналистики до геополитики и информационной безопасности», — отметила она.

С 2023 года проект охватил более 13 тысяч ребят со всего региона. Спикерами в разное время выступали представитель МИД России Мария Захарова, блогер и публицист Дмитрий Пучков, музыкант ST и другие известные люди.

Глеб Калюжный рассказал ребятам о своем пути. В кино он попал случайно, не имея профильного образования. Кастинг-директор фильма «14+» увидел фото будущей звезды в соцсетях и пригласил его на съемки. Позже статус Калюжного закрепился в сериалах «Трудные подростки», «Вампиры средней полосы», «Новенький» и «Территория».