Встреча о поддержке компаний при трудоустройстве ветеранов прошла в Наро-Фоминске

Круглый стол на тему трудойстройства ветеранов и инвалидов СВО прошел в Наро-Фоминске. На встрече обсудили меры поддержки работодателей. В мероприятии приняли участие представители органов власти, общественных организаций, Центра занятости, фонда «Защитники Отечества», а также института Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области.

Ключевой темой встречи стало содействие занятости бойцов СВО. Участники обсудили механизмы трудоустройства и адаптации ветеранов к мирной жизни, поддержку работодателей и порядок взаимодействия между муниципалитетами, профильными ведомствами, общественными организациями и бизнес‑сообществом.

Эксперты отметили, что вовлечение предпринимателей в трудоустройство ветеранов имеет социальное и экономическое значение. Для работодателей это шанс привлечь мотивированных и ответственных сотрудников, а также воспользоваться мерами поддержки.

Организациям, которые трудоустраивают участников СВО, доступен целый ряд мер поддержки. Среди них компенсация части затрат на выплату заработной платы, повышенные выплаты при приеме на работу участников СВО с инвалидностью, возмещение расходов на оборудование рабочих мест и переобучение сотрудников. Кроме того, такие компании могут претендовать на статус социального предприятия.

На встрече также поговорили о поддержке предпринимательских инициатив ветеранов. Для них предусмотрена возможность заключить социальный контракт на открытие собственного дела без учета критерия нуждаемости семьи.

Бизнес-омбудсмен Подмосковья помогает ветеранам СВО, которые уже занимаются бизнесом или только планируют его открыть. Поддержка включает консультации, разъяснения взаимодействия с госорганами, содействие в преодолении административных барьеров, а также рассмотрение обращений, если нарушаются права и законные интересы предпринимателей.

По итогам круглого стола участники сошлись во мнении, что добиться устойчивого результата можно только при системном взаимодействии всех сторон — органов власти, институтов поддержки, общественных организаций и бизнеса.