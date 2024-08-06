Всесторонняя поддержка родителей. Как в Подмосковье реализуют проект «Мамино время»

В Подмосковье действует уникальный проект «Мамино время». Он направлен на поддержку родителей детей с особыми потребностями. В проекте участвуют не только мамы, но и папы. Директор комплексного центра социального обслуживания и реабилитации в Пушкино Артем Савин рассказал Анастасии Букреевой в «Интервью 360» о предоставляемых мерах поддержки.

Минсоцразвития Московской области запустило проект «Мамино время» два года назад. До его запуска родители привозили детей в реабилитационные центры, где с ними работали специалисты, а сами оставались без поддержки.

«Проект „Мамино время“ появился два года назад по причине того, что необходимо было вести новое направление помощи родителям, воспитывающих детей с повышенными потребностями», — отметил Савин.

Теперь родители могут оставлять детей на занятиях и посещать различные мероприятия, которые приходятся им по душе: мастер-классы, физкультурные занятия, стретчинг, соляную пещеру, уроки красоты и многое другое.

По словам Савина, специалисты разрабатывают индивидуальные программы, которые помогают родителям лучше понимать и взаимодействовать со своими детьми. Это позволяет сохранять психическое здоровье и справляться с выгоранием.

Проект оказался очень востребованным. С октября 2022 года количество участников и мероприятий значительно выросло.

«Родители находят здесь поддержку, учатся правильно общаться с детьми и поддерживать свое здоровье. В проекте участвуют не только мамы, но и папы», — уточнил спикер.

Специалисты комплекса проводят большую аналитическую работу, чтобы выявить основные потребности родителей и предложить им необходимые мероприятия. Также налажена работа со спонсорами и волонтерами — это позволяет организовывать досуговую деятельность: походы в театры, музеи, выставки и путешествия.

Все услуги предоставляются бесплатно, что особенно важно для родителей, которым необходима поддержка. Напомним, в Пушкино проводят разнообразные мероприятия: арт-терапию, рисование, физкультуру и многое другое. В теплое время года активности, включая скандинавскую ходьбу и зумбу, проводят на свежем воздухе.

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