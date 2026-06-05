«Всесезонный проект». Воробьев — о строительстве акватермального комплекса в Ленинском округе по соглашению на ПМЭФ
Воробьев на ПМЭФ-2026: акватермальный комплекс построят в Ленинском округе
Подмосковье входит в пятерку самых популярных туристических направлений России. Регион делает все возможное, чтобы развивать эту сферу. По новому соглашению на ПМЭФ-2026, которое заключил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Ленинском округе построят акватермальный комплекс площадью 25 тысяч квадратных метров.
Документ о сотрудничестве подписал генеральный директор парк-отеля «Орловский» Сергей Лукьянов.
«Это масштабный всесезонный проект, в который инвестор вкладывает 2,5 миллиарда рублей. Уже к концу года там появятся современный бассейн, водные горки, спа-зона, рассчитанные на большое количество семей. Также запуск объекта позволит создать около 100 рабочих мест рядом с домом для наших жителей», — рассказал Андрей Воробьев.
Ожидается, что комплекс на территории парк-отеля станет местом притяжения семей. Сейчас строительную готовность оценивают в 70%.
Здание выполнили в форме двух орлов, которые стремятся навстречу друг другу. В основной части разместят три крытых бассейна, водные горки, зоны аэро- и гидромассажа, а также массажные кабинеты.
Также там можно будет посетить кафе и термозону, где оборудуют хамам, финскую, травяную и другие сауны.
На первом уровне открытой террасы можно будет поплавать во всесезонном бассейне, который соединят с внутренним. Также там расположат два стандартных и один каскадный бассейны.
«Мы сотрудничаем с Московской областью не первый год (еще один гостиничный проект реализован в городском округе Люберцы), активно используем все возможности, которые есть для предпринимателей: возмещение затрат, субсидии и так далее. Нельзя не отметить, что благодаря работе регионального Центра содействия строительству у нас есть возможность быстрее выходить на стройку — без лишних административных барьеров, а все вопросы решаются оперативно и с минимальными издержками», — пояснил Сергей Лукьянов.
Парк-отель находится в 15 километрах от МКАД. Дорога с востока Подмосковья благодаря открытому в прошлом году участку Южно-Лыткаринской автодороги сократился с 45 до 15 минут.
Когда по всей автодороге запустят рабочее движение, транспортная доступность комплекса значительно повысится и для жителей южной части области.