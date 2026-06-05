Подмосковье входит в пятерку самых популярных туристических направлений России. Регион делает все возможное, чтобы развивать эту сферу. По новому соглашению на ПМЭФ-2026, которое заключил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев , в Ленинском округе построят акватермальный комплекс площадью 25 тысяч квадратных метров.

«Это масштабный всесезонный проект, в который инвестор вкладывает 2,5 миллиарда рублей. Уже к концу года там появятся современный бассейн, водные горки, спа-зона, рассчитанные на большое количество семей. Также запуск объекта позволит создать около 100 рабочих мест рядом с домом для наших жителей», — рассказал Андрей Воробьев.

Ожидается, что комплекс на территории парк-отеля станет местом притяжения семей. Сейчас строительную готовность оценивают в 70%.

Здание выполнили в форме двух орлов, которые стремятся навстречу друг другу. В основной части разместят три крытых бассейна, водные горки, зоны аэро- и гидромассажа, а также массажные кабинеты.

Также там можно будет посетить кафе и термозону, где оборудуют хамам, финскую, травяную и другие сауны.

На первом уровне открытой террасы можно будет поплавать во всесезонном бассейне, который соединят с внутренним. Также там расположат два стандартных и один каскадный бассейны.