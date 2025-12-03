Всероссийский форум по профилактике социального сиротства открылся в Подмосковье

В Подмосковье начался IV Всероссийский форум по профилактике социального сиротства «Жить и воспитываться в семье». Мероприятие, которое пройдет 3 и 4 декабря, очно посетят свыше 500 человек очно, а еще около трех тысяч присоединятся онлайн.

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова напомнила, что подобное мероприятие впервые провели именно в Подмосковье в 2022 году.

«По поручению Президента Владимира Владимировича Путина в России создана рабочая группа по вопросам помощи семьям с детьми и профилактики социального сиротства», — пояснил в письменном приветственном слове участникам заместитель председателя правительства страны Дмитрий Чернышенко.

«Хочу выразить особую признательность за содействие в организации нашего форума губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву, правительству региона, Фонду поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Всероссийской организации родителей детей-инвалидов, АНО „Центр развития социальных проектов“», — отметила она.

Уполномоченный по правам ребенка уточнила, что три года назад началась работа в рамках проекта «Ноль–четыре», благодаря которому в пилотных регионах перепрофилировали дома ребенка, создали межведомственные команды, службы «Дети в семье» и клубы «Устойчивая семья».

Это дало ощутимый результат: число несовершеннолетних в учреждениях к ноябрю 2025 года сократилось на 40,9%.

«В этом году проект „Ноль–четыре“ завершается, однако, уверена, что все наработки, опыт будут приумножены силами регионов», — подчеркнула Мария Львова-Белова.

Опыт распространили на все возрастные группы в рамках программы «Вызов». Прорывными, по ее словам, стали 2024–2025 годы, когда по поручению главы государства прошла Всероссийская инспекция системы профилактики социального сиротства.

«С июля 2024 года по октябрь 2025 года численность детей, одномоментно находящихся в детских учреждениях, снизилась с 60 061 человека до 49 131 — на 18,2%», — пояснила омбудсмен.

Перед институтом уполномоченных стоят новые задачи — к 2030 году сократить число детей, живущих в таких учреждениях, до 30 тысяч.