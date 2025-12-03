Всероссийский форум по профилактике социального сиротства открылся в Подмосковье
В Подмосковье начался IV Всероссийский форум по профилактике социального сиротства «Жить и воспитываться в семье». Мероприятие, которое пройдет 3 и 4 декабря, очно посетят свыше 500 человек очно, а еще около трех тысяч присоединятся онлайн.
Среди участников — представители власти, научного сообщества и некоммерческих организаций, детские омбудсмены и специалисты практической сферы.
«По поручению Президента Владимира Владимировича Путина в России создана рабочая группа по вопросам помощи семьям с детьми и профилактики социального сиротства», — пояснил в письменном приветственном слове участникам заместитель председателя правительства страны Дмитрий Чернышенко.
Детский омбудсмен Мария Львова-Белова напомнила, что подобное мероприятие впервые провели именно в Подмосковье в 2022 году.
«Хочу выразить особую признательность за содействие в организации нашего форума губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву, правительству региона, Фонду поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Всероссийской организации родителей детей-инвалидов, АНО „Центр развития социальных проектов“», — отметила она.
Уполномоченный по правам ребенка уточнила, что три года назад началась работа в рамках проекта «Ноль–четыре», благодаря которому в пилотных регионах перепрофилировали дома ребенка, создали межведомственные команды, службы «Дети в семье» и клубы «Устойчивая семья».
Это дало ощутимый результат: число несовершеннолетних в учреждениях к ноябрю 2025 года сократилось на 40,9%.
«В этом году проект „Ноль–четыре“ завершается, однако, уверена, что все наработки, опыт будут приумножены силами регионов», — подчеркнула Мария Львова-Белова.
Опыт распространили на все возрастные группы в рамках программы «Вызов». Прорывными, по ее словам, стали 2024–2025 годы, когда по поручению главы государства прошла Всероссийская инспекция системы профилактики социального сиротства.
«С июля 2024 года по октябрь 2025 года численность детей, одномоментно находящихся в детских учреждениях, снизилась с 60 061 человека до 49 131 — на 18,2%», — пояснила омбудсмен.
Перед институтом уполномоченных стоят новые задачи — к 2030 году сократить число детей, живущих в таких учреждениях, до 30 тысяч.
Помощь в этом процессе окажут решения созданной 6 октября межведомственной рабочей группы и федерального консилиума, на рассмотрение которого будут выносить наиболее сложные случаи.
Мария Львова-Белова также подчеркнула важность юридической поддержки родителей, стремящихся восстановить свои права.
«Работаем с более чем тысячью семей по всей стране. Организовываем консультации с юристами, сопровождение в заседаниях, готовим письменные обращения с позицией федерального аппарата по спорам, которые рассматривают суды», — рассказала уполномоченный.
Благодаря этим действиям с мамами и папами смогли воссоединиться более 500 детей.
На следующий год запланирован запуск обучающей платформы «Институт семьесебережения».
На форуме также выступили вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, представители администрации президента, Совета Федерации и Министерства просвещения. Они отметили рост престижа многодетности, важность оперативного межведомственного взаимодействия и значимость консилиумов.
Участник специальной операции Игорь Фокин, в свою очередь, поблагодарил специалистов, которые поддерживают семьи военнослужащих.
В течение двух дней участники форума будут обсуждать опыт регионов, механизмы предотвращения социального сиротства и результаты реализованных проектов. Кроме того, запланированы мастер-классы и семинары.