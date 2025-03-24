«Всегда на передовой». Андрей Воробьев — о трансформации скорой помощи в Подмосковье

Воробьев: 7 постов скорой помощи построят в Подмосковье в 2025 году

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Еще семь подстанций и постов скорой помощи откроют в Подмосковье в 2025 году. Бригады оснастят современными планшетами, а автопарк учреждений обновят. О трансформации скорой губернатору Андрею Воробьеву доложил глава регионального Минздрава Максим Забелин.

«В Подмосковье, как и в любом другом регионе, скорая помощь имеет важное значение. Особенно напряженный период был во времена ковида: мы помним, какая нагрузка легла на службу СМП, сколько тогда было вызовов. Она всегда на передовой», — сказал губернатор.

Всего в структуре скорой помощи Подмосковья 56 подстанций и 91 пост. Ежедневно служба получает около 10 тысяч вызовов, из которых 7,5 тысячи передаются на выезд. Ежедневно на линии выходит порядка 600 бригад.

В службу продолжают внедрять инновации. Так, единая диспетчерская позволяет медикам маршрутизировать пациентов, дистанционно расшифровывать результаты ЭКГ и получать консультации коллег. По словам Максима Забелина, дежурные помогают перехватывать ближайшую бригаду на экстренный вызов и передислоцировать ее при большой нагрузке.

«Поиск свободной бригады на экстренный вызов теперь осуществляется в любом округе. Медицинская эвакуация осуществляется сейчас по профилю, а не в ближайшее медучреждение, что позволяет снизить летальность», — добавил он.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Все подмосковные бригады оснащены современными планшетами, которые дают возможность онлайн получать нужную информацию о выезде. Это возраст пациента, причина вызова, симптоматика и многое другое.

В будущем медики получат улучшенные версии планшетов. В них добавят режим видеорегистратора, передачу данных ГЛОНАСС и двустороннюю аудиосвязь.

Кроме того, в этом году в регионе построят семь новых объектов. Это подстанции в деревне Сухарево и поселке Михнево, а также посты в Хотькове, деревнях Мякинино, Судниково, Суханово и Поречье.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
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Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
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Автопарк службы продолжат обновлять — только в январе этого года он получил 77 новых машин.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Чтобы сделать медицину более доступной, в Подмосковье продолжат привлекать новые кадры. Только с начала года в службу скорой помощи пришли более 140 специалистов. Для них предусмотрены меры поддержки: программы льготной ипотеки, премии за привлечение на работу коллег, компенсация за аренду жилья и многое другое. Подробнее об этом можно узнать по ссылке.

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