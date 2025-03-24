Еще семь подстанций и постов скорой помощи откроют в Подмосковье в 2025 году. Бригады оснастят современными планшетами, а автопарк учреждений обновят. О трансформации скорой губернатору Андрею Воробьеву доложил глава регионального Минздрава Максим Забелин.

«В Подмосковье, как и в любом другом регионе, скорая помощь имеет важное значение. Особенно напряженный период был во времена ковида: мы помним, какая нагрузка легла на службу СМП, сколько тогда было вызовов. Она всегда на передовой», — сказал губернатор.

Всего в структуре скорой помощи Подмосковья 56 подстанций и 91 пост. Ежедневно служба получает около 10 тысяч вызовов, из которых 7,5 тысячи передаются на выезд. Ежедневно на линии выходит порядка 600 бригад.

В службу продолжают внедрять инновации. Так, единая диспетчерская позволяет медикам маршрутизировать пациентов, дистанционно расшифровывать результаты ЭКГ и получать консультации коллег. По словам Максима Забелина, дежурные помогают перехватывать ближайшую бригаду на экстренный вызов и передислоцировать ее при большой нагрузке.

«Поиск свободной бригады на экстренный вызов теперь осуществляется в любом округе. Медицинская эвакуация осуществляется сейчас по профилю, а не в ближайшее медучреждение, что позволяет снизить летальность», — добавил он.