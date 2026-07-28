Сегодня 13:49 Все услуги — в одном окне. В этом году в Подмосковье откроют 37 представительств расчетного центра на базе МФЦ Свыше 30 представительств МосОблЕИРЦ в МФЦ откроют в Подмосковье в этом году Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

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Представительства расчетного центра в Подмосковье начали открывать в офисах МФЦ. В одном окне жители могут быстро проверить начисления или задолженность, получить справку, изменить данные лицевого счета. Чтобы сделать коммунальные услуги еще удобнее, в регионе вводят единую систему расчетов. Об этом губернатору Андрею Воробьеву доложили глава регионального МинЖКХ Игорь Даниленко и генеральный директор МосОблЕИРЦ Светлана Архипова.

Представительства МосОблЕИРЦ в МФЦ По результатам проведенного опроса 60% жителей Подмосковья считают удобным представительства расчетного центра в МФЦ. Часто людям нужны консультации по вопросам тарифов, начислений и получения справок. В этом году в регионе планируют открыть 37 представительств. Сейчас работают 29. «Переезжая в помещение МФЦ, мы сохраняем привычную для жителей территориальную доступность. Для большинства клиентов маршрут практически не меняется. При этом качество и спектр предоставляемых услуг становятся шире благодаря многофункциональности центров», — отметила Архипова.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

В ближайшее время представительства откроются в Королеве, Красногорске, Подольске, Шатуре, Восходе, Коломне, Озерах и Богородском округе. «Мы определили 37 клиентских офисов расчетного центра, расположенных в непосредственной близости от МФЦ, чтобы обеспечить более комфортный перехо», — сказал губернатор. Специалисты помогают жителям не только по традиционным вопросам, но и в освоении цифровых сервисов, регистрации в личных кабинетах и использовании онлайн-услуг. «Такой подход, на наш взгляд, особенно важен для жителей старшего поколения. Это более комфортный переход к цифровым услугам», — подчеркнула Архипова.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Переход управляющих компаний Подмосковья на единую систему расчетов Единая система расчетов позволяет жителям оплачивать все ЖКУ по одной платежке. Все средства доставляются до поставщика в течение одного рабочего дня. Сейчас на этот способ перешли 87% жилых домов региона, а в перспективе на такую систему перейдут все управляющие компании. Эта тенденция помогла заметно снизить количество жалоб, отметил Игорь Даниленко. «Преимущества Единой системы расчетов для жителей — это единый платежный документ за ЖКУ, где собраны все начисления по всем видам услуг, а для РСО — это быстрое доведение средств», — отметил он. Дистанционные сервисы расчетного центра МосОблЕИРЦ активно внедряет в работу цифровые сервисы, которые помогают жителям получать услуги еще быстрее. Ими уже пользуются около трех миллионов человек, отметила Светлана Архипова. К концу года цель — перевести на дистанционное обслуживание еще два миллиона человек.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области