Все услуги — в одном окне. В этом году в Подмосковье откроют 37 представительств расчетного центра на базе МФЦ
Свыше 30 представительств МосОблЕИРЦ в МФЦ откроют в Подмосковье в этом году
Представительства расчетного центра в Подмосковье начали открывать в офисах МФЦ. В одном окне жители могут быстро проверить начисления или задолженность, получить справку, изменить данные лицевого счета. Чтобы сделать коммунальные услуги еще удобнее, в регионе вводят единую систему расчетов. Об этом губернатору Андрею Воробьеву доложили глава регионального МинЖКХ Игорь Даниленко и генеральный директор МосОблЕИРЦ Светлана Архипова.
Представительства МосОблЕИРЦ в МФЦ
По результатам проведенного опроса 60% жителей Подмосковья считают удобным представительства расчетного центра в МФЦ. Часто людям нужны консультации по вопросам тарифов, начислений и получения справок.
В этом году в регионе планируют открыть 37 представительств. Сейчас работают 29.
«Переезжая в помещение МФЦ, мы сохраняем привычную для жителей территориальную доступность. Для большинства клиентов маршрут практически не меняется. При этом качество и спектр предоставляемых услуг становятся шире благодаря многофункциональности центров», — отметила Архипова.
В ближайшее время представительства откроются в Королеве, Красногорске, Подольске, Шатуре, Восходе, Коломне, Озерах и Богородском округе.
«Мы определили 37 клиентских офисов расчетного центра, расположенных в непосредственной близости от МФЦ, чтобы обеспечить более комфортный перехо», — сказал губернатор.
Специалисты помогают жителям не только по традиционным вопросам, но и в освоении цифровых сервисов, регистрации в личных кабинетах и использовании онлайн-услуг.
«Такой подход, на наш взгляд, особенно важен для жителей старшего поколения. Это более комфортный переход к цифровым услугам», — подчеркнула Архипова.
Переход управляющих компаний Подмосковья на единую систему расчетов
Единая система расчетов позволяет жителям оплачивать все ЖКУ по одной платежке. Все средства доставляются до поставщика в течение одного рабочего дня. Сейчас на этот способ перешли 87% жилых домов региона, а в перспективе на такую систему перейдут все управляющие компании. Эта тенденция помогла заметно снизить количество жалоб, отметил Игорь Даниленко.
«Преимущества Единой системы расчетов для жителей — это единый платежный документ за ЖКУ, где собраны все начисления по всем видам услуг, а для РСО — это быстрое доведение средств», — отметил он.
Дистанционные сервисы расчетного центра
МосОблЕИРЦ активно внедряет в работу цифровые сервисы, которые помогают жителям получать услуги еще быстрее. Ими уже пользуются около трех миллионов человек, отметила Светлана Архипова. К концу года цель — перевести на дистанционное обслуживание еще два миллиона человек.
Проект «Веб-консультант» — это сервис видеосвязи. С июня им воспользовались более 1,5 тысячи человек. В любое удобное время житель может записаться на видеоконсультацию и получить полный спектр услуг. При этом общение происходит не с ботом, а с реальным специалистом.
Благодаря внедряемым умным решениям МосОблЕИРЦ нарастил количество положительных отзывов, а число жалоб заметно снизилось. Работа в этом направлении будет продолжаться.