Все о поддержке аграриев в Подмосковье: какие субсидии и гранты можно получить в 2026 году

Для аграриев в Подмосковье предусмотрели 40 видов субсидий и грантов в 2026 году

В 2026 году на поддержку производителей сельскохозяйственных товаров в Подмосковье направят 5,9 миллиарда рублей, из которых 1,2 миллиарда обеспечат за счет средств федерального бюджета. Всего для отрасли предусмотрено 40 видов субсидий и грантов, сообщила пресс-служба Минсельхоза Московской области.

Ключевым направлением в сельском хозяйстве остается развитие племенного животноводства, на эти цели выделят более 1,8 миллиарда рублей. Именно генетический потенциал стада формирует основу устойчивого роста продуктивности  отрасли, отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Порядка 1,2 миллиарда рублей власти направят на поддержку производства молока, что позволит сохранить стабильные объемы выпуска.

В растениеводстве 648 миллионов рублей предусмотрены на развитие овощеводства и картофелеводства. Кроме того, 350 миллионов рублей выделим на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, а 306 миллионов рублей — на развитие малых форм хозяйствования.

Сергей Двойных

министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Минсельхозе добавили, что в 2025 году государственная поддержка отрасли в регионе составила 5,2 миллиарда рублей, из которых 1,3 миллиарда выделили из федерального бюджета. Получателями стали 226 предприятий агропромышленного комплекса.

Меры поддержки предусмотрены для следующих направлений:

Инструкцию для получения субсидий опубликовали на интерактивном «Мой АПК». Там же можно узнать сроки отбора, требования к получателям, перечень необходимых документов и подробные условия участия по каждому виду поддержки.

