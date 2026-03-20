Сегодня 09:18 Все о поддержке аграриев в Подмосковье: какие субсидии и гранты можно получить в 2026 году Для аграриев в Подмосковье предусмотрели 40 видов субсидий и грантов в 2026 году

В 2026 году на поддержку производителей сельскохозяйственных товаров в Подмосковье направят 5,9 миллиарда рублей, из которых 1,2 миллиарда обеспечат за счет средств федерального бюджета. Всего для отрасли предусмотрено 40 видов субсидий и грантов, сообщила пресс-служба Минсельхоза Московской области.

Ключевым направлением в сельском хозяйстве остается развитие племенного животноводства, на эти цели выделят более 1,8 миллиарда рублей. Именно генетический потенциал стада формирует основу устойчивого роста продуктивности отрасли, отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных. Порядка 1,2 миллиарда рублей власти направят на поддержку производства молока, что позволит сохранить стабильные объемы выпуска.

В растениеводстве 648 миллионов рублей предусмотрены на развитие овощеводства и картофелеводства. Кроме того, 350 миллионов рублей выделим на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, а 306 миллионов рублей — на развитие малых форм хозяйствования. Сергей Двойных министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Минсельхозе добавили, что в 2025 году государственная поддержка отрасли в регионе составила 5,2 миллиарда рублей, из которых 1,3 миллиарда выделили из федерального бюджета. Получателями стали 226 предприятий агропромышленного комплекса.

Фото: Медиасток.рф

Меры поддержки предусмотрены для следующих направлений: молочное животноводство — 882 623 000 рублей;

поддержка производства молока — 302 282 000 рублей;

гранты в форме субсидий на поддержку производства молока — 42 593 000 рублей;

гранты в форме субсидий на поддержку племенного животноводства — 172 320 000 рублей;

развитие мясного животноводства — 23 131 000 рублей;

поддержка племенного животноводства и приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных — 746 496 000 рублей;

приобретение результатов НИР по генотипированию КРС (маточное поголовье) — 11 113 000 рублей;

грант в форме субсидии из бюджета Московской области на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств — 52 227 385 рублей;

Фото: Медиасток.рф

субсидии из бюджета Московской области на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств — 119 230 769 рублей;

возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства — 26 869 000 рублей;

поддержка производства индейки, гусей и уток — 26 000 000 рублей;

возмещение части затрат на создание инфраструктуры к животноводческим комплексам молочного направления — 46 665 000 рублей;

возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов АПК (МТФ) — 93 629 000 рублей. Инструкцию для получения субсидий опубликовали на интерактивном «Мой АПК». Там же можно узнать сроки отбора, требования к получателям, перечень необходимых документов и подробные условия участия по каждому виду поддержки.