«Все необходимое для жизни». Андрей Воробьев поздравил переселенцев из аварийных домов в Подольске с переездом
Воробьев: еще 400 жителей аварийных домов получили новые квартиры в Подольске
Двухсекционный дом построили на проспекте 50 лет Октября в поселке Южном. Почти 400 человек переедут туда из аварийного жилья. Губернатор Андрей Воробьев поздравил новоселов. Он рассказал о том, как благоустроят территорию дома, и какие работы ведут в Подольске в части ЖКХ.
Дом начали строить в августе 2024 года — старт работам дал губернатор вместе с жителями. Всего в новостройку из старых двухэтажек переедут 400 человек.
Всего в поселке Южном 30 домов, подлежащих расселению. Сначала новые квартиры получат жители 14 из них, а уже в следующем году — все остальные. Для этого построят еще одну многоэтажку. Всего новоселье отметят более 900 человек.
Благодаря жилищным сертификатам собственники могут не ждать завершения стройки и переехать уже сейчас — в любую понравившуюся квартиру на вторичном рынке.
«Мне кажется, здорово получилось — квартиры с ремонтом, дом современный, материалы современные. Как говорится, небо и земля — то, что было и то, что стало. Важно, что здесь есть все необходимое для комфортной жизни. Хочу вас поздравить и поблагодарить за терпение, за диалог», —сказал Андрей Воробьев.
Новый дом находится в том же районе, что и расселенные аварийные здания. Внутри — квартиры с готовой отделкой, там есть вся необходимая сантехника. Строители создали все условия, чтобы люди могли сразу въехать.
«Здесь большие планы по благоустройству, потому что старые дома будут снесены. Задача — навести красоту, чтобы можно было отдыхать, проводить время во дворе с детьми», — добавил Воробьев.
Всего в Подольске 64 аварийных дома. Почти половина из них находится в Южном. Часть людей из старого жилфонда переселят в один из корпусов ЖК «Весенник». Еще 1,2 тысячи получат новые квартиры в 2028 году.
Губернатор напомнил, что ежегодно в Подмосковье из аварийных домов переселяют по 10 тысяч человек.
Модернизация теплоснабжения в Подольске
В 2023–2024 годах в Климовске, Шепчинках и микрорайоне Парковом обновили котельные. В прошлом году в Ново-Сырово, Шепчинках, Межшоссейном, Центральном, Парковом и других районах привели в порядок 23 километра сетей.
«У нас в Климовске реализована, пожалуй, самая большая программа по модернизации ЖКХ. Вы знаете, что мы кардинально обновили и саму котельную — это большой комплекс, и, конечно, до сих пор идет работа по перекладке сетей, чтобы все они были надежные», — сказал губернатор.
В этом году в планах обновить еще около 30 километров труб и 15 котельных. Работы охватят 202 жилых дома и 38 социальных учреждений. Изменения почувствует 41 тысяча жителей.