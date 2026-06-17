Сегодня 17:20 «Все необходимое для жизни». Андрей Воробьев поздравил переселенцев из аварийных домов в Подольске с переездом Воробьев: еще 400 жителей аварийных домов получили новые квартиры в Подольске 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

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Двухсекционный дом построили на проспекте 50 лет Октября в поселке Южном. Почти 400 человек переедут туда из аварийного жилья. Губернатор Андрей Воробьев поздравил новоселов. Он рассказал о том, как благоустроят территорию дома, и какие работы ведут в Подольске в части ЖКХ.

Дом начали строить в августе 2024 года — старт работам дал губернатор вместе с жителями. Всего в новостройку из старых двухэтажек переедут 400 человек. Всего в поселке Южном 30 домов, подлежащих расселению. Сначала новые квартиры получат жители 14 из них, а уже в следующем году — все остальные. Для этого построят еще одну многоэтажку. Всего новоселье отметят более 900 человек.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Благодаря жилищным сертификатам собственники могут не ждать завершения стройки и переехать уже сейчас — в любую понравившуюся квартиру на вторичном рынке. «Мне кажется, здорово получилось — квартиры с ремонтом, дом современный, материалы современные. Как говорится, небо и земля — то, что было и то, что стало. Важно, что здесь есть все необходимое для комфортной жизни. Хочу вас поздравить и поблагодарить за терпение, за диалог», —сказал Андрей Воробьев. Новый дом находится в том же районе, что и расселенные аварийные здания. Внутри — квартиры с готовой отделкой, там есть вся необходимая сантехника. Строители создали все условия, чтобы люди могли сразу въехать.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/4

«Здесь большие планы по благоустройству, потому что старые дома будут снесены. Задача — навести красоту, чтобы можно было отдыхать, проводить время во дворе с детьми», — добавил Воробьев. Всего в Подольске 64 аварийных дома. Почти половина из них находится в Южном. Часть людей из старого жилфонда переселят в один из корпусов ЖК «Весенник». Еще 1,2 тысячи получат новые квартиры в 2028 году. Губернатор напомнил, что ежегодно в Подмосковье из аварийных домов переселяют по 10 тысяч человек. Модернизация теплоснабжения в Подольске В 2023–2024 годах в Климовске, Шепчинках и микрорайоне Парковом обновили котельные. В прошлом году в Ново-Сырово, Шепчинках, Межшоссейном, Центральном, Парковом и других районах привели в порядок 23 километра сетей.

Фото: Модернизация котельной в подольском микрорайоне Климовск / Медиасток.рф

«У нас в Климовске реализована, пожалуй, самая большая программа по модернизации ЖКХ. Вы знаете, что мы кардинально обновили и саму котельную — это большой комплекс, и, конечно, до сих пор идет работа по перекладке сетей, чтобы все они были надежные», — сказал губернатор. В этом году в планах обновить еще около 30 километров труб и 15 котельных. Работы охватят 202 жилых дома и 38 социальных учреждений. Изменения почувствует 41 тысяча жителей.