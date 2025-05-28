Сегодня 13:02 «Все хотят жить долго и счастливо». Воробьев обозначил приоритеты Подмосковья на научном форуме в Доме правительства Воробьев обозначил приоритеты Подмосковья на форуме о здоровье и долголетии 0 0 0 Фото: Евгений Пронин Подмосковье

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Форум «Россия и мир: тренды здорового долголетия» проходит в Доме правительства Московской области 27 и 28 мая. Жители каждого населенного пункта региона должны ощутить позитивные изменения в данной сфере, отметил губернатор Андрей Воробьев.

Мероприятие собрало ведущих ученых и врачей, а также спортсменов, политиков и производителей товаров. Современные технологии для здоровья и долголетия Участники форума обсуждают использование современных технологий, позволяющих сохранить здоровье, развитие медицинской и фармацевтической промышленности в России, влияние культуры на популяризацию правильного образа жизни, а также роль, которую регионы играют в профилактической медицине. «Все хотят жить долго и счастливо, чтобы также долго и счастливо жили их дети, родители. И здесь очень важен подход к здравоохранению, занятиям спортом, питанию, технологиям», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, форум позволяет находить для людей все самое полезное.

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«Один из заметных прорывов — перинатальная помощь, сегодня она соответствует лучшим мировым стандартам», — напомнил глава Подмосковья. Выполнение поручений президента Мероприятие охватывает важнейшие темы, а также позволяет презентовать новые программы, объявленные Владимиром Путиным.

«Конечно, я не могу не сказать о нацпроекте технологического лидерства, который мы сегодня будем более детально обсуждать — это „Новые технологии сбережения здоровья“, который посвящен вопросам долголетия. Наши ученые работали в разных направлениях для того, чтобы ориентируясь на передовые разработки, дать возможность населению использовать лекарственные препараты, биологически активные добавки и питание, от чего, по сути, зависит наша жизнь и построение нашего организма», — подчеркнула заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова. Глава государства ранее указал на важность народосбережения и проведения корректной демографической политики. «Современная наука междисциплинарна, и даже те, кто напрямую не занимается медико-биологическими, либо медицинскими исследованиями, вносят свой вклад в решение этих задач», — пояснил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

По его словам, в стране создают научные центры мирового уровня, приглашают специалистов и реализуют программы, связанные с передовыми инженерными школами. Выставка достижений в сфере медицины На полях форума действует выставка, на которой представлены достижения медицинских центров и проекты в сфере здорового питания.

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Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени М. Ф. Владимирского на своем стенде предлагает всем желающим пройти визуализацию биологического возраста с помощью технологий виртуальной реальности, а также примерить на себя вид пожилого человека. «Современная правильная терапия, по некоторым данным, позволяет за три месяца уменьшить биологический возраст на девять лет. В его основе лежат и уровень давления, и частота сердечных сокращений, и показатель жесткости сосудистой стенки, что отвечает за прогноз развития инфарктов и инсультов», — рассказала заместитель директора по образовательной деятельности института Татьяна Чернявская. По ее словам, внимание здоровью необходимо уделять не во второй половине жизни, а еще до рождения человека, так как оно напрямую зависит от состояния родителей.