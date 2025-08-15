Сегодня 12:56 «Все должно быть на уровне». Воробьев — о реконструкции театра «ФЭСТ» в Мытищах Андрей Воробьев: обновленный театр «ФЭСТ» в Мытищах откроют в ноябре 0 0 0 Фото: Сергей Хакимов Подмосковье

Мытищинский театр драмы и комедии «ФЭСТ», основанный в 1970-е годы студентами факультета электроники и счетно-решающей техники Московского лесотехнического института, ежегодно посещают более 50 тысяч зрителей. Масштабная реконструкция здания 1969 года завершится досрочно, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Новые возможности для творчества Работы проводят в рамках национальных проектов «Культура» и «Семья». Реконструкция полностью завершится уже в ноябре текущего года вместо января 2026 года, как планировалось ранее. «Мы понимаем, как важно для театра иметь собственную площадку, потому что каждая постановка, а их в репертуаре „ФЭСТа“ — 50, это не только идеи и эмоции, а также сложный организационный, хозяйственный процесс. Гримерные, хранилища декораций и костюмов, инженерное оборудование — все должно быть на уровне», — подчеркнул Андрей Воробьев, который лично проверил процесс проведения работ.

Фото: Сергей Хакимов 1/4 Фото: Сергей Хакимов 2/4 Фото: Сергей Хакимов 3/4 Фото: Сергей Хакимов 4/4

Губернатор обратил внимание на востребованность театра и пожелал коллективу творческого вдохновения.

Реконструкция здания началась 10 апреля прошлого года. Специалисты столкнулись с некоторыми сложностями в процессе работы из-за износа конструкций и других нюансов. «Сегодня перед нами поставлена задача — завершить строительно-монтажные работы, пуско-наладку и индивидуальные комплексные испытания к 4 ноября», — подчеркнул временно исполняющий обязанности генерального директора компании-подрядчика Игорь Волков. В здании театра полностью завершили монолитные и кровельные работы. Специалисты установили внутренние перегородки и приступили к внутренней отделке, обновлению фасада и инженерных сетей, а также к монтажу лифта. Доступная среда и комфорт После реконструкции площадь театра увеличится в полтора раза — до шести тысяч квадратных метров. В здании появятся четыре сцены, мультимедийная студия, два репетиционных зала и шесть гримерных комнат.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/4

Общее количество посадочных мест достигнет 600-700 с учетом фойе. Особое внимания уделят удобству маломобильных зрителей — в помещениях установят четыре подъемника и пассажирский лифт.

Художественный руководитель театра «ФЭСТ» Игорь Шаповалов указал на необходимость преобразований. «Реконструкция театру, особенно в последнее время, очень требовалась. В нашем репертуаре уже более 50 спектаклей, для каждого из них нужны декорации, костюмы, реквизиты, и все это нужно где-то размещать. В старом здании найти дополнительное место было уже невозможно. Еще один важный вопрос связан с оборудованием — это световая, звуковая аппаратура, которая тоже нуждалась в обновлении. Плюс ко всему, сама труппа театра достаточно серьезно увеличилась», — пояснил Шаповалов.

Фото: Сергей Хакимов 1/6 Фото: Сергей Хакимов 2/6 Фото: Сергей Хакимов 3/6 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/6 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 5/6 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 6/6

По его словам, особенно важно, что по итогам реконструкции повысится вместимость театра — появятся пять новых зрительных залов. Труппа планирует ежегодно давать до 390 спектаклей для 400 тысяч гостей.

Благоустройство территории Параллельно рабочие укладывают четыре тысячи квадратных метров плитки возле здания, устанавливают современное освещение, высаживают 900 деревьев и кустарников, обновляют фонтан и памятник Ленину.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/4

Основные работы планируется завершить в сентябре, а обновление дорожной сети продолжится до весны следующего года.

Напомним, театр «ФЭСТ» — неоднократный лауреат международного форума «Золотой Витязь» и организатор фестиваля «Подмосковные вечера». Коллектив активно участвует в благотворительных акциях, включая мероприятия для участников специальной операции и проект по донорству костного мозга.