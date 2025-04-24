На форуме «Вызов Подмосковья» собрались работники скорых — врачи, фельдшеры, медсестры, водители. Участие в событии приняли специалисты из 30 регионов России, а также из трех стран: Белоруссии, Узбекистана и Казахстана. Форум для медиков пройдет в Подмосковье сегодня и завтра. Об этом написал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев .

Съезд проходит в преддверии Дня работника скорой медицинской помощи, который отмечается 28 апреля. На нем поприсутствуют более 400 человек очно, еще 1200 подключатся онлайн.

«Мы все знаем, что такое компетентные, профессиональные специалисты, работающие в этой службе. Особенно это показал период ковида, когда было огромное количество вызовов: в Московской области на пике оно доходило до 12,5-13 тысяч в сутки при норме пять-шесть тысяч в зависимости от сезона», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В рамках съезда представили выставку медицинской техники и оборудования. Губернатор вручил областные награды работникам скорых.

По словам Воробьева, Подмосковье постоянно старается облегчить труд региональных врачей и сделать их работу комфортнее. Для этого внедряются цифровые технологии. Например, планшеты ускоряют получение данных о пациентах, благодаря IP-телефонии сотрудники не пропускают вызовы, кардиопульт позволяет быстро расшифровывать ЭКГ.

Чтобы снизить нагрузку на бригады, в Московскую область продолжают привлекать специалистов, в том числе молодых.

Благодаря сотрудничеству с вузами начинающим врачам назначают дополнительные выплаты. Медицинским специалистам помогают с арендой и социальной ипотекой. Также для них действуют программы поддержки «Земский врач/фельдшер», «Приведи друга». В этом году медикам вновь увеличили зарплаты.

Сейчас в скорых Московской области работают 9,8 тысячи человек, из них 7,6 тысячи — в выездных бригадах. В среднем они обслуживают по 11-12 вызовов в сутки.

Всего в регионе 56 подстанций и 92 поста скорой помощи. Их автопарки постоянно обновляются, за пять лет там заменили 695 машин. Скорые оборудованы аппаратами ИВЛ и дефибрилляторами, а реанимационные — системой Lucas 2.