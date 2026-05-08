Врач НИКИ детства дал советы по введению прикорма

Специалисты НИКИ детства напомнили родителям о правилах введения прикорма. По словам врачей, знакомство ребенка с новой пищей — важный этап развития, который требует внимательного и постепенного подхода.

Именно в этот период у ребенка начинают формироваться пищевые привычки, а организм учится воспринимать новые вкусы, запахи и текстуры.

Главная цель прикорма в самом начале — не накормить ребенка досыта, а плавно познакомить его иммунную и пищеварительную системы с новыми продуктами. Мы не заменяем грудное вскармливание, а дополняем его.

Начинать лучше с простых однокомпонентных блюд. Детям, склонным к запорам или быстрому набору веса, чаще рекомендуют овощные пюре. Если же ребенок прибавляет в весе недостаточно активно, лучше обратить внимание на безглютеновые каши, такие как гречневая, кукурузная или рисовая.

В этот список входят сахар и соль, поскольку организм младенца еще не готов к подобной нагрузке. Кроме того, избыток сахара может способствовать формированию неправильных пищевых привычек и повышать риск раннего кариеса.

Новый продукт вводится начиная с половины чайной ложки утром, чтобы в течение дня можно было отследить реакцию организма: высыпания, изменение стула или беспокойство. Если все хорошо, объем порции удваивается каждый день. Однако есть список продуктов, которые не подходят для первого года жизни.

Не советуют специалисты вводить в рацион цельное коровье и козье молоко. Под запретом до года остается и мед — из-за риска ботулизма, а фруктовые соки лучше отложить: в них слишком много сахаров и кислот.

Особое внимание медики уделяют и психологическому комфорту ребенка во время знакомства с новой едой. Если он отворачивается от ложки или выплевывает пищу, настаивать не стоит — лучше предложить тот же продукт спустя несколько дней.