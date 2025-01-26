Усадьба Татищева в деревне Болдино — место, где переплетаются история и современность. Уникальный объект культурного наследия, тесно связанный с именем основоположника русской историографии, пережил сложные времена и сегодня обретает новую жизнь. Масштабная реставрация усадьбы сделает Болдино не только историческим центром, но и привлекательным местом отдыха для туристов и жителей Подмосковья.

Усадьба «Болдино» связана с жизнью и творчеством выдающегося государственного деятеля России и одного из первых историков страны — Василия Никитича Татищева. Здесь он родился, создал такие труды, как «История Российская» и «Собрание законов древних русских», а впоследствии, обрел вечный покой.

Усадьба пережила сложные периоды. Пожар 1940-х годов уничтожил значительную часть построек, включая барский дом. В 1950 году территорию передали совхозу Болдино, переименованному позже в Солнечное. Жителей деревни переселили, а бесхозные постройки начали разрушаться.

В 1960 и 1974 годах Болдино и могила Василия Татищева получили статус памятников истории и культуры республиканского значения. В 1985 году в деревне установили памятный знак, однако сам комплекс оставался в запущенном состоянии. Попытки отреставрировать усадьбу предпринимали в 1990-х годах, но они оказались безрезультатными.

Серьезные реставрационные работы начались уже в наше время. В 2011–2012 годах укрепили сохранившиеся здания: главный дом, флигель и конюшню. В 2022 году усадьбу приобрела АНО «Музей военной истории». Это и стало началом масштабного возрождения памятника.

С тех пор удалось реализовать несколько важных проектов: отремонтировать прилегающую автодорогу, проложить удобную тропу к погосту Рождество. На территории усадьбы установили памятник Василию Татищеву, а рядом открыли всесезонную библиотеку.

В конце 2023 года появилась Аллея правителей России — композиция из 43 бюстов, созданных художником-монументалистом Зурабом Церетели. Здесь представлены все правители, начиная с князя Рюрика и заканчивая Борисом Ельциным. Бюсты выполнили из металла и в натуральную величину. С 2017 года они располагались в Москве, на Петроверигском переулке. Затем по инициативе Российского военного-исторического общества аллею перенесли в подмосковную усадьбу.

Восстановление знаменитых яблоневых садов стало ключевым элементом возрождения усадьбы. На территории уже высадили 12 тысяч саженцев фруктовых деревьев, воплощая идею создания настоящего «города-сада».

Какой будет усадьба?