«До конца года откроем полностью». Воробьев запустил движение по бесплатному участку трассы ЮЛА

Входящую в Южно-Лыткаринскую автомагистраль (ЮЛА) развязку на пересечении с федеральной трассой М-2 «Крым» и Расторгуевским шоссе открыли для транспорта в Ленинском городском округе Московской области. Губернатор Андрей Воробьев заявил, что это первый из десяти участков новой дороги, которая полностью заработает до конца года.

Он подчеркнул, что трасса улучшит транспортную доступность для трех миллионов жителей московской агломерации.

Первый участок трассы ЮЛА, добавил Воробьев, позволит автомобилистам экономить на проезде до получаса. Проезд на участке останется бесплатным.

В этом году наша задача — запустить Южно-Лыткаринскую автомагистраль целиком, все 45 километров. Сегодня открыли первый участок, который соединит Симферопольское и Расторгуевское шоссе — развязку с четырьмя съездами и разворотную эстакаду. Андрей Воробьев губернатор Московской области

«ЮЛА — наш самый крупный проект в 2025 году. По сути, это дублер МКАД. Дорога пройдет по очень густонаселенным территориям — Ленинский, Лыткарино, Раменский, Балашиха, Люберцы. Когда мы запустим ее полностью, перемены почувствуют более трех миллионов жителей Подмосковья и Москвы», — добавил он.

Старт движению по новому участку трассы отдал заместитель председателя правительства Московской области Алексей Гержик вместе со строителями.

«Данный участок дороги решает проблему жителей города Видного, деревни Боброво и многих прилегающих территорий, которые испытывали неудобства при выезде на Варшавское шоссе, стояли в пробках», — отметил он.

Фото: Анжелика Анисова / Пресс-служба губернатора Московской области

Гержик добавил, что второй участок Южно-Лыткаринской автомагистрали на участке от Володарского шоссе до трассы М-5 «Урал» откроют в конце мая, а летом — часть трассы между Каширским шоссе и дорогой А-105 на аэропорт Домодедово. Новая развязка протянулась на 2,9 километра с тремя полосами движения в каждую сторону и разворотной петлей к деревне Боброво. Максимальная скорость движения на участке — 120 километров в час.

Как ЮЛА разгрузит дороги Подмосковья?

Самым протяженным участком Южно-Лыткаринской автомагистрали в 11,7 километра станет дорога от Володарского до Новорязанского шоссе с развязками на пересечениях с М-5 «Урал», Тураеским и Лыткаринским шоссе. После его открытия жители Ленинского и Лыткарино получат новый выезд на федеральную трассу М-5. Участок ЮЛА от Каширского шоссе до трассы А-105 «Москва — аэропорт Домодедово» сократит время поездки из Видного до воздушной гавани на 20 минут. Кроме того, водители города получат удобный съезд на федеральную трассу.

В Южно-Лыткаринскую магистраль также войдут 600-метровый мост через Москву-реку, который соединит Ленинский и Лыткаринский городские округа. Сейчас там завершается работа по благоустройству территории.

Фото: Анжелика Анисова / Пресс-служба губернатора Московской области

В Люберцах рабочие проводят установку опалубки и армирование монолитных частей моста через Пехорку. В Ленинском округе продолжается строительство эстакады на пересечении с Павелецким направлением Московской железной дороги и федеральной трассой М-4. В Лыткарино строят путепровод на пересечении с Тураевским шоссе. Сейчас общая строительная готовность дорог — 58%. ЮЛА обеспечит прямой доступ к населенным пунктам в округах Люберцы, Лыткарино, Ленинский, Раменский, а также к международным аэропортам Домодедово и Жуковский, разгрузит до 20% МКАД и вылетных магистралей. Кроме того, дорогу свяжут с Юго-Восточной и Северо-Восточной хордами Москвы, чтоб обеспечит беспрепятственное движение по московскому региону и прямую связь с международными транспортными коридорами «Север — Юг» и «Запад — Восток», а также съездом на М-12.