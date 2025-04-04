Воробьев: свыше 70 цифровых госуслуг оптимизируют в Подмосковье

Новые цифровые сервисы продолжают внедрять в Подмосковье. Они позволяют экономить время во время строительства и ремонта, при оформлении льгот и субсидий. Многие практики Московской области тиражируются в другие регионы. О том, как Подмосковье будет развивать цифровизацию в рамках нацпроекта, рассказал губернатор Андрей Воробьев на заседании комиссии Госсовета.

Реализацию нацпроекта «Экономика данных» обсудили на заседании комиссии Госсовета в Подмосковье. Он направлен на упрощение взаимодействия жителей, бизнеса и государства при помощи цифровых технологий.

За последний год в Подмосковье внедрили множество электронных сервисов и услуг. Среди них — платформа «ВсеСети», которая позволяет сократить сроки согласования для строительства социальных объектов и сетей газо- и электроснабжения. По словам губернатора, раньше для этого нужно было получить порядка 10 разрешений от разных ведомств — процесс занимал до года. Теперь, благодаря единому цифровому пространству, все нужные ведомства получают заявки одновременно.

«Предлагаем масштабировать этот проект на федеральный уровень, уже 13 регионов заинтересовались этим решением», — написал губернатор в Telegram-канале.

Кроме того, в Подмосковье выявили свыше 70 госуслуг, которые можно оптимизировать. Среди них — присвоение адреса, оформление субсидий на оплату ЖКУ и другие.

«Хотим за счет оптимизации устранить барьеры, это ускорит сроки оказания услуг и избавит жителей от лишних действий — многоразовых визитов, телефонных прозвонов и сбора уже имеющихся документов», — сказал Воробьев.

Он добавил, что одна из главных проблем госорганов — это дублирование данных и большое количество отчетов. Для экономии времени и удобства сотрудников предлагают внедрить единые цифровые витрины. Так, информацию будут собирать в одном месте, где ей смогут пользоваться все ведомства. Ожидается, что это сэкономит 3,5 миллиона рабочих часов.

Упрощать госуслуги также позволяют технологии искусственного интеллекта. По поручению президента в стране начался сбор применения таких практик, сейчас на специальной платформе «Цифровой регион» уже размещен 231 проект.

«Мы предлагаем использовать платформу в качестве основного источника данных для рейтинга регионов по внедрению ИИ и единой витрины ИИ-проектов. Это ускорит тиражирование успешных практик и даст мощный импульс развитию технологий в России», — добавил губернатор.