Воробьев: сеть пунктов приема электрических отходов расширят в Подмосковье

Совершенствование системы обращение с отходами электрического и электронного оборудования продолжается в Подмосковье. Соответствующее трехстороннее соглашение на полях ПМЭФ подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев , генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев и генеральный директор ГК «Акрон Холдинг» Павел Морозов.

Андрей Воробьев отметил, что в 2020 году на территории Подмосковья были закрыты все мусорные полигоны, на которые поступали жалобы от граждан. Большинство из них уже удалось рекультивировать. На смену полигам пришли комплексы по переработке отходов (КПО), однако утилизация электронного и электрического оборудования требует еще более пристального внимания.

Глава Подмосковья подчеркнул, что для решения этой проблемы в регионе планируют модернизировать утилизационные мощности предприятий группы компаний «Акрон Холдинг». Соответствующий проект будет реализовываться в сотрудничестве с Российским экологическим оператором.

«Кроме того, будет расширена сеть пунктов приема ОЭЭО — установим экобоксы для вторсырья, обустроим дополнительные площадки в рамках нашего проекта „Мегабак“. Надеемся, что все это поможет сделать наш регион чище», — добавил Воробьев.

План мероприятия подготовят и утвердят в ближайшие три месяца.

Денис Буцаев напомнил, что с прошлого года действуют новые правила утилизации отходов ОЭЭО, согласно которым, глубина утилизации электронной техники должна быть на уровне 85%.

«Уверен в плодотворном сотрудничестве», — добавил Буцаев.

АО «Акрон Холдинг» насчитывает свыше 30 производственных предприятий, расположенных в 52 регионах России, в том числе и в Подмосковье. Один из главных приоритетов деятельности — утилизация отходов.

Генеральный директор ГК «Акрон Холдинг» Павел Морозов подчеркнул, что Подмосковье — один из базовых регионов развития группы компаний. Правительство области продолжает создавать комфортные условия для бизнесменов и инвесторов.

По его словам, создание новых утилизационных мощностей на территории Московской области позволит не только нарастить объем перерабатываемой электротехники, но и промышленности в целом. Кроме того, это положительно скажется на экологической обстановке в регионе.