«Пусть покоряются самые большие высоты». Воробьев поздравил учеников технолицея Долгих с Днем знаний
Андрей Воробьев поздравил учеников технолицея Долгих с 1 Сентября
Торжественная линейка ко Дню знаний прошла в технолицее имени Долгих в Истре. В этом году учреждение приняло более тысяч ребят, из которых 72 пошли в первый класс. Еще 28 человек станут выпускниками. С напутственным словом к учащимся обратился губернатор Андрей Воробьев.
«Самые смелые мечты, самые большие высоты, которые вы хотите взять, пусть покоряются. Мы будем с вами, мы в вас верим, любим вас, только вперед!» — сказал Воробьев.
Технолицей стал одним из трех образовательных кластеров Подмосковья с технологическим, естественно-научным и социально-экономическим профилями обучения. Он сотрудничает с ведущими вузами России, среди которых МГТУ имени Баумана, МФТИ, НИУ ВШЭ и другие. Всего там обучаются 829 школьников и 254 дошколят со всей страны.
«Я хочу пожелать, чтобы этот учебный год для вас был годом открытий, годом познания, годом дружбы. Чтобы вы смогли почувствовать наше тепло, нашу любовь, поддержку, потому что все педагоги, все родители, безусловно, это большая наша поддержка и дружная семья. Ребята, не бойтесь двигаться вперед. Исследуйте, познавайте, творите», — сказал директор технолицея Екатерина Сизинцева.
Образовательный процесс в учреждении будут вести 122 педагога из 14 стран. Обучение проходит на русском и английском языках. Дети также изучают китайский.
Ребятам преподают программирование, экономику, киберспорт, менеджмент и другие дисциплины. Отдельное внимание уделяют технологиям БПЛА.
В мае этого года на базе технолицея открыли математический центр «Вектор». В рамках его работы в регионе откроют более двух тысяч профильных классов в 720 школах. Там будут углубленно изучать точную науку под руководством опытных учителей.
«Технолицей — флагманская школа по направлению робототехники, инженерных специальностей. Я очень надеюсь, что ребята станут выпускниками лучших технических вузов и внедрят свои самые смелые изобретения», — отметил губернатор.
К началу учебного года в технолицее открыли два кампуса для проживания учеников. В них заселили почти 30 человек из 10 регионов России. Из них 13 — призеры и победители олимпиады. В общежитиях создали удобные номера, зоны отдыха и места для занятий.
Всего в этом году в подмосковные школы пойдут 1,1 миллиона детей. Из них 103 тысячи — первоклассники.