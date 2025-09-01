«Пусть покоряются самые большие высоты». Воробьев поздравил учеников технолицея Долгих с Днем знаний

Торжественная линейка ко Дню знаний прошла в технолицее имени Долгих в Истре. В этом году учреждение приняло более тысяч ребят, из которых 72 пошли в первый класс. Еще 28 человек станут выпускниками. С напутственным словом к учащимся обратился губернатор Андрей Воробьев .

«Самые смелые мечты, самые большие высоты, которые вы хотите взять, пусть покоряются. Мы будем с вами, мы в вас верим, любим вас, только вперед!» — сказал Воробьев.

Технолицей стал одним из трех образовательных кластеров Подмосковья с технологическим, естественно-научным и социально-экономическим профилями обучения. Он сотрудничает с ведущими вузами России, среди которых МГТУ имени Баумана, МФТИ, НИУ ВШЭ и другие. Всего там обучаются 829 школьников и 254 дошколят со всей страны.

«Я хочу пожелать, чтобы этот учебный год для вас был годом открытий, годом познания, годом дружбы. Чтобы вы смогли почувствовать наше тепло, нашу любовь, поддержку, потому что все педагоги, все родители, безусловно, это большая наша поддержка и дружная семья. Ребята, не бойтесь двигаться вперед. Исследуйте, познавайте, творите», — сказал директор технолицея Екатерина Сизинцева.