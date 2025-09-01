Сегодня 10:52 «Успехов, побед и осуществления мечт». Воробьев поздравил с Днем знаний учащихся и педагогов гимназии Примакова Андрей Воробьев поздравил учащихся и педагогов гимназии Примакова с 1 Сентября 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

Школы

1 Сентября

Андрей Воробьев

Учителя

Образование

Торжественные линейки ко Дню знаний прошли в школах Подмосковья. Среди них — гимназия имени Примакова в Одинцове. Там обучаются 1,5 тысячи ребят и 51 региона страны. Мероприятие посетил губернатор Андрей Воробьев. Он поздравил учащихся и учителей с началом нового учебного года.

В этом году гимназия приняла 1,2 тысячи школьников и 285 дошколят, в том числе 96 первоклассников. Уроки для них будут вести 243 педагога из России и из-за рубежа. Среди них — призеры и победители профессиональных конкурсов. «Хочу пожелать всем успехов, побед, чтобы самые смелые мечты ребят осуществились, и у них получилось все, что задумали. Ну, а наших выпускников хочу настроить на плодотворный год, чтобы они успешно сдали экзамены, достойно прошли испытания и поступили в лучшие вузы нашей страны. Только вперед», — сказал Воробьев.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Гимназия Примакова открылась ровно восемь лет назад. В этом году школа заняла первое место в общероссийском рейтинге в сфере социальных и гуманитарных направлений. «Здесь сегодня собрались ребята из 51 региона России. Каждый из них пришел в школу со своей традицией, энергией. В этом многообразии и есть наша сила. Я хочу пожелать всем продолжать двигаться вперед, достигать высоких результатов, сохранять дух и поддерживать друг друга, чтобы делать этот мир лучше», — сказала директор гимназии Майя Майсурадзе. На базе учреждения работает первый в Подмосковье многофункциональный гуманитарный кластер. В его составе — два учебных здания гимназии, четыре кампуса, корпус для проживания преподавателей и стадион.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Обучение ведут на русском и английском языках. Образовательный кластер разделен на три блока: наука, искусство и спорт. В распоряжении ребят учебные аудитории, лаборатории, танцевальные классы, мастерские, спортзалы, бассейны и тренажерный зал. При поддержке президента здесь открыли центр подготовки к олимпиадам «Взлет». Гимназия наладила партнерство с МГИМО, МГУ, ВШЭ, МФТИ и другими вузами. В прошлом году на базе гимназии также заработал Центр международного сотрудничества с ОАЭ.