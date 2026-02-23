Воробьев поздравил с 23 Февраля 45-ю отдельную гвардейскую инженерную бригаду

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил Нахабино, где базируется 45-я отдельная гвардейская инженерная бригада, чтобы поздравить военнослужащих с Днем защитника Отечества. В 2024 году подразделение отпраздновало 80-летний юбилей.

«Я хочу поздравить вас, товарищи офицеры, с Днем защитника Отечества. И в вашем лице — всех ребят, которые несут службу в разных местах. Всегда приятно встречаться с людьми мужественными, скромными», — сказал глава региона.

Андрей Воробьев указал на сложность работы инженерных войск, тем более в XXI веке, и напомнил о важности приобретения в военной службе навыков и использования новых технологий.

«В разных уголках Московской области дислоцируются легендарные подразделения. Все ребята (а в одном из них у нас есть и девушки) очень достойно проявляют себя, в том числе в рамках специальной военной операции», — добавил губернатор Подмосковья.