Воробьев поздравил с 23 Февраля 45-ю отдельную гвардейскую инженерную бригаду
Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил Нахабино, где базируется 45-я отдельная гвардейская инженерная бригада, чтобы поздравить военнослужащих с Днем защитника Отечества. В 2024 году подразделение отпраздновало 80-летний юбилей.
«Я хочу поздравить вас, товарищи офицеры, с Днем защитника Отечества. И в вашем лице — всех ребят, которые несут службу в разных местах. Всегда приятно встречаться с людьми мужественными, скромными», — сказал глава региона.
Андрей Воробьев указал на сложность работы инженерных войск, тем более в XXI веке, и напомнил о важности приобретения в военной службе навыков и использования новых технологий.
«В разных уголках Московской области дислоцируются легендарные подразделения. Все ребята (а в одном из них у нас есть и девушки) очень достойно проявляют себя, в том числе в рамках специальной военной операции», — добавил губернатор Подмосковья.
Он подчеркнул, что сейчас особенно важно чувствовать запросы людей и учитывать их мнение, ведь власти несут ответственность за происходящее в гражданской жизни.
Наша задача — заботиться о том, чтобы в ваших домах было тепло, чтобы двор был чистый, чтобы дети получали должные знания. <…> Мы гордимся нашими ребятами — и в Балашихе, и в Наро-Фоминске, и в Пушкино, и в Щелкове, и в Коломне, и в Одинцове.
Отдельно Воробьев выразил слова благодарности командирам, от которых зависит очень многое.
«Можете рассчитывать на нашу поддержку. Наша общая задача — сделать все, чтобы обеспечить безопасность, независимость нашей страны», — сказал губернатор Московской области.
Военнослужащие 45-й отдельной гвардейской инженерной бригады принимают участие в спецоперации с первого дня. За это время более тысячи из них удостоили государственных наград. А в 2025-м указом президента бригаду также наградили орденом Суворова.
Интересно
За годы Великой Отечественной войны бригаде вручили четыре ордена — Кутузова, Богдана Хмельницкого, Александра Невского и Красной Звезды. За участие в штурме Берлина присвоили звание «Берлинская». Многие военнослужащие отмечены высокими наградами, девять человек получили звание «Герой Советского Союза».
В зоне СВО военнослужащие 45-й отдельной гвардейской инженерной бригады занимаются разминированием, в том числе новых территорий, инженерной разведкой местности, маскировкой, строят переправы, мосты и заграждения. Они также помогают при ликвидации различных чрезвычайных ситуаций и восстановлении инфраструктуры.
Военные показали Андрею Воробьеву технику, которой пользуются в ходе спецоперации, а губернатор поблагодарил бригадный состав за службу.