Сегодня 13:55 Высокотехнологичная помощь по ОМС. Воробьев поздравил клинику «Медицина» в Химках с 35-летием Андрей Воробьев вручил награды сотрудникам клиники «Медицина» в Химках 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

Здравоохранение

Награды

Андрей Воробьев

Врачи

Медицина

Подмосковная клиника «Медицина» в Химках отметила 35-летие. Там проводят лечение для пациентов с онкологическими заболеваниями. Сотрудников организации поздравил губернатор Андрей Воробьев. Он поблагодарил их за профессионализм и вручил награды лучшим.

«Мы знаем, насколько важно в самых сложных ситуациях иметь доступ ко всему высокотехнологичному, тому, что позволяет продлить жизнь. Я сегодня здесь, чтобы вас поблагодарить», — сказал Воробьев. В 2021 году на базе клиники заработал Институт ядерной медицины. За это время его пациентами стали более 70 тысяч человек, большинство из которых — жители Подмосковья. Там оказывают помощь при онкологических патологиях, в том числе хирургическое лечение, химио- и радиотерапию.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

«Большая часть пациентов центра — это жители Подмосковья. Знаю, что и среди специалистов есть врачи из Московской области. Мы всеми вами очень дорожим. Я хочу пожелать дальнейшего процветания. Спасибо, что не устаете искать, внедрять, приглашать самых одаренных врачей, специалистов, менеджеров в медицинском деле. Это очень важно», — сказал губернатор. Порядка 90% услуг в институте оказывают бесплатно по полису ОМС. Помощь там получают жители со всей страны и из-за рубежа. Так, в прошлом году прошли лечение около 27 тысяч человек, а с начала этого года — еще 13 тысяч.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

«Институт ядерной медицины был создан, чтобы стать важной частью системы здравоохранения Подмосковья. Наша главная задача — сделать передовые методы диагностики и лечения онкологических заболеваний, такие как ПЭТ/КТ и радионуклидная терапия, доступными для каждого жителя региона по полису ОМС», — отметил президент АО «Медицина» академик РАН Григорий Ройтберг. На базе института работают отделения радиотерапии, лучевой диагностики, а также циклотронно-радиохимический комплекс, где производят препараты для лечения онкологических заболеваний. Это позволяет учреждению не зависеть от импорта. Институт стал клинической базой кафедры терапии, общей врачебной практики и ядерной медицины РНИМУ имени Пирогова.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

ИЯМ оснащен высокотехнологичным оборудованием. Это линейные ускорители, аппарат для брахитерапии, КТ-симулятор и многое другое. Организация первой в стране начала делать цифровую позитронно-эмиссионную томографию в сочетании с компьютерной. Кроме того, там применяют один из самых эффективных методов лечения — радионуклидную терапию, при которой излучение уничтожает опухоль, не затрагивая здоровые ткани. Сейчас в институте ежегодно лечат более тысячи пациентов.