13 мая 2026 19:11 «Важно обновлять спортивную инфраструктуру»: Воробьев посетил стадион в Орехово-Зуеве Андрей Воробьев посетил стадион «Торпедо» в Орехово-Зуеве после капремонта 0 0 0 Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу стадиона «Торпедо» в Орехово-Зуеве, который в прошлом году капитально отремонтировали по президентской программе. Этот объект, построенный еще в 1966-м, стал сегодня не только ареной для проведения крупных соревнований, но также главной спортивной базой округа и драйвером развития массового спорта.

«Важно обновлять спортивную инфраструктуру. Всегда радует, когда появляются новый газон, дренаж, душевые, комфортные трибуны, современная спортивная инфраструктура, как на этом стадионе. Но самое ценное — это детские тренеры. В Подмосковье традиционно очень большая, дружная команда детских тренеров в самых разных дисциплинах. Все они преданы своей профессии, своей миссии, отдают детям всю душу и сердце. Мы строим и обновляем стадионы, бассейны по всему Подмосковью. Но еще раз повторю, детский тренер — самое ценное. Здесь в футбольной школе занимается более 200 ребят. Есть также известная в Орехово-Зуеве школа карате — только что ее воспитанники приехали с соревнований из Японии, где завоевали медали», — отметил Андрей Воробьев.

С 1966 года «Торпедо» является тренировочной базой и домашней ареной для профессиональной команды «Знамя труда». После капремонта здесь созданы современные условия для занятия многими видами спорта: обновлены футбольное и тренировочное поля с искусственным покрытием, обустроены беговая дорожка и универсальная площадка для игровых видов спорта, а также воркаут-зона и хоккейная коробка. Кроме того, появились залы для тренировок и общей физической подготовки, новые трибуны, освещение — все это позволяет юным спортсменам заниматься в комфортных условиях круглый год. «Открытие состоялось в октябре после завершения ремонта. Визуально это абсолютно новый объект, построенный с нуля, начиная от фундамента. Все системы, включая приточно-вытяжные, залы и оборудование, были обновлены в соответствии с новыми стандартами и нормами спортивной подготовки. У нас новые покрытия, футбольные поля, дополнительные спортивные площадки, тренажерные залы, хоккейные коробки и воркаут-площадки. Это центр притяжения для наших детей и спортсменов», — уточнил директор спортивной школы «Спартак-Орехово» Максим Дмитриев. Спортивная школа объединяет восемь видов спорта и предлагает обширную программу для участников специальной военной операции и их семей. Для них проводятся бесплатные занятия в секциях. Многодетные семьи также могут бесплатно посещать ФОК и плавательный бассейн. Кроме того, мы активно развиваем программу «Активное долголетие». Капитальный ремонт стадиона «Торпедо» стал знаковым событием для Орехово-Зуева, ведь он считается родиной российского футбола. В 1887 году в городе при фабрике предпринимателя и мецената Викулы Морозова была создана первая команда, а в 1909-м появился первый отечественный Клуб спорта «Орехово» («Морозовцы»).

«В этом году у нас была создана молодежная команда, которая на базе воспитанников нашей школы участвует в тренировочном процессе и соревнованиях первенства Московской области по футболу. На данный момент вся спортшкола занимает второе место в клубном зачете. Что касается изменений после реконструкции, занятия на новом поле мы смогли начать уже в конце марта. Я уверен, что тренировки будут продолжаться до глубокой осени. Всего в футбольной спортшколе у нас занимаются 230 ребят», — сказал старший тренер спортивной школы «Спартак-Орехово» Роман Шапкин. Сейчас на базе «Торпедо» занимаются футболисты, бадминтонисты и ребята из секции киокусинкай-карате — всего более 440 спортсменов. Стоит отметить, что школа каратэ «Знамя Труда», основанная в 2008 году, насчитывает около 900 учеников, из которых половина тренируется в Орехово-Зуеве. За годы работы подготовлено 20 мастеров спорта и мастеров спорта международного класса.

В Орехово-Зуевском округе около 400 спортивных объектов. В этом году планируется создать универсальные спортивные площадки в деревне Демихово. Идет капремонт ФОКа для спортшколы «Феникс» (здания бассейна и спортивного зала), готовность составляет 60,5%. Открытие запланировано на 2027 год. Также в 2027-м завершится реконструкция стадиона «Русич». В настоящее время более 10 спортсменов из Орехово-Зуевского округа входят в сборную России, а 230 — Московской области. В 2022 году в Подмосковье запустили программу капитального ремонта 50 спортобъектов. Уже приведены в порядок 16. Это, к примеру, бассейн «Бриз» в Дмитровском округе, комплекс «Трудовые резервы» в Наро-Фоминске, стадионы «Авангард» в Коломне и «Орион» в Балашихе. В этом году открыли ФОК с бассейном в Лобне, в ближайшее время введут в строй бассейн в Щелкове, стадионы в Можайске и Луховицах, а также Клинскую спортшколу олимпийского резерва. А в следующем году — новый ФОК с катком в Кашире и спорткомплекс «Старт» в Реутове. Параллельно продолжается большая программа капитального ремонта —в 2026 году обновят 10 объектов. Уже открыт обновленный спорткомплекс «Полет» в Лыткарино и баскетбольный зал в Электростали. Завершаются работы на стадионе «Мещера» в Егорьевске, создается профильный центр борьбы в Шаховской. За последние пять лет в Подмосковье построили и реконструировали 19 спортивных объектов за счет регионального бюджета. Это стадионы, ледовые арены, ФОКи, футбольные манежи. Среди них — стадион «Труд» в Балашихе, ФОКи с крытыми катками в Домодедово, Орехово-Зуево и Волоколамске, современный комплекс с бассейном и бадминтонным залом в Раменском, стадион для регби в Щелкове.

Чтобы современный спорт был доступен и в крупных городах, и в небольших территориях, более 500 школьных стадионов открыты для жителей во внеучебное время. Работает программа «Добрый час», по которой бесплатно занимаются ветераны, многодетные семьи, дети участников СВО — в общей сложности более 500 тысяч человек ежегодно. Около 200 крупных спортивных объектов подключены к проекту «Умный ФОК». На каждом из них — камеры с ИИ, которые фиксируют реальную посещаемость в онлайн-режиме. Мониторинг помогает избавляться от «пустых часов» и открывать двери для людей тогда, когда это им удобно. На платформе «Мой спорт» — электронное расписание, аналитика по загрузке. У каждого директора дворца спорта теперь появился цифровой KPI. Три года назад в Московской области стартовала «Школьная лига». Этот проект поддержал президент, и сейчас он масштабируется на всю страну. В Подмосковье он уже охватил все 56 городских округов. В прошлом учебном году в «Школьной лиге» участвовали 50 тысяч школьников из 650 школ. Ежегодно в Подмосковье проводится свыше 12 тысяч спортивных мероприятий с охватом более 3,3 миллиона человек.