Воробьев подписал соглашение о роботизации складских комплексов в Подмосковье

Московская область превратится в площадку для развития автоматизации и роботизации торговой логистики. Соглашение о совместной работе подписали на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Андрей Воробьев , учредитель группы компаний «Комитас» Давит Манукян и генеральный директор сети «Магнит» Евгений Случевский.

Новые технологии дают возможность оптимизации процессов перемещения, обработки и хранения грузов.

«Компания „Комитас“ роботизирует первый склад розничной сети „Магнит“ уже в этом году. А до конца 2026 „Магнит“ инвестирует в роботизацию логистики на территории Московской области более пяти миллиардов рублей», — пояснил Андрей Воробьев.

Это позволит выполнять большинство рутинных задач быстрее и эффективнее, а также снизить нагрузку на сотрудников.

«Современные технологии позволяют нам оптимизировать множество самых разных процессов, в том числе все, что касается обработки, хранения и перемещения грузов. Сегодня в рамках ПМЭФ мы подписали соглашение, которое даст импульс автоматизации складских комплексов и терминалов в Подмосковье», — отметил губернатор.