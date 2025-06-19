Воробьев подписал соглашение о роботизации складских комплексов в Подмосковье
Московская область превратится в площадку для развития автоматизации и роботизации торговой логистики. Соглашение о совместной работе подписали на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Андрей Воробьев, учредитель группы компаний «Комитас» Давит Манукян и генеральный директор сети «Магнит» Евгений Случевский.
Новые технологии дают возможность оптимизации процессов перемещения, обработки и хранения грузов.
«Компания „Комитас“ роботизирует первый склад розничной сети „Магнит“ уже в этом году. А до конца 2026 „Магнит“ инвестирует в роботизацию логистики на территории Московской области более пяти миллиардов рублей», — пояснил Андрей Воробьев.
Это позволит выполнять большинство рутинных задач быстрее и эффективнее, а также снизить нагрузку на сотрудников.
«Современные технологии позволяют нам оптимизировать множество самых разных процессов, в том числе все, что касается обработки, хранения и перемещения грузов. Сегодня в рамках ПМЭФ мы подписали соглашение, которое даст импульс автоматизации складских комплексов и терминалов в Подмосковье», — отметил губернатор.
Группа компаний «Комитас» проводит не только работы по проектированию, но также разрабатывает программное обеспечение, позволяющее автоматизировать складскую логистику. Более того, у предприятия есть собственное производство. В Подмосковье группа компаний осуществляет деятельность в индустриальном парке «Есипово», а также в Солнечногорске.
«Мы занимаемся производством конвейеров всех типов, складских роботов-сортировщиков, cross-belt сортировщиков. В ближайшее время начнем производить 3D-шаттловые системы, краны-штабелеры и прочее оборудование автоматизации и роботизации. Это подписание даст возможность добиться синергии между Московской областью и бизнесом со стороны и заказчика, и производителя», — уточнил Давит Манукян.
По его словам, в регионе развитая инфраструктура, хорошая транспортная доступность и современные бизнес-пространства, что позволяет ежегодно укреплять инвестиционный климат.
Сеть «Магнит», имеющая в Подмосковье 2764 магазина и пять распределительных центров, планирует в 2025 году открыть в регионе свыше 500 торговых точек.
«Московский регион — один из ключевых для развития нашей розничной сети. Мы продолжаем наращивать количество магазинов в Московской области, чтобы обеспечивать жителей качественными и свежими продуктами по доступным ценам в удобных локациях», — рассказал Евгений Случевский.
По его словам, подписанное сегодня соглашение позволит не только повысить эффективность логистических цепочек, но также улучшить условия труда сотрудников складов.