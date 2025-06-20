Сегодня 14:39 Воробьев подписал соглашение о модернизации крупнейшего молочного завода России на ПМЭФ Андрей Воробьев подписал договор о расширении молочного производства в Чехове 0 0 0 Фото: Екатерина Агеева Подмосковье

Андрей Воробьев

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ПМЭФ-2025

Компания «Health & Nutrition» планирует расширить производство молочной продукции в Подмосковье. О реализации проекта в рамках Петербургского международного экономического форума договорились губернатор Андрей Воробьев и генеральный директор предприятия Якуб Закриев.

Московская область остается лидером России по производству кисломолочной продукции, стараясь ежегодно наращивать темпы производства. «„H&N“ — одно из крупнейших молокоперерабатывающих предприятий области, которое выпускает свою продукцию под брендами „Простоквашино“, „Даниссимо“, „Растишка“. В следующем году компания планирует расширить производство греческого йогурта в Чехове на шесть тысяч тонн в год», — отметил Андрей Воробьев. По словам губернатора, при помощи модернизации уже имеющегося оборудования и установки новой техники будет оптимизирован процесс сгущения сыворотки. Компания также намерена комплексно подойти к вопросу роботизации и автоматизации производства. «Общий объем инвестиций в проект — порядка 390 миллионов рублей», — уточнил глава региона.

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«Health & Nutrition» выпускает разнообразную молочную продукцию на 12 заводах по всей России. В Чехове объем производства в 2024 году составил 263,8 тысячи тонн, что превышает показатели 2023 года на 14%. На территории комплекса в Подмосковье также действует завод, где не только разрабатывают, но и тестируют новые продукты.

«Наша компания высоко ценит возможность работать в Московской области, ведь это крупнейший логистический и транспортный узел России. Близость к Москве обеспечивает удобные поставки сырья и дистрибуцию продукции по всей стране. В регионе созданы все условия для бизнеса», — обратил внимание Якуб Закриев. По его словам, завод в Чехове — это крупнейшее молочное производство на территории страны, где реализуют масштабные инвестиционные проекты. «Наращиваем мощности технологического оборудования по производству йогурта „Простоквашино Греческий“. Еще один проект — по налаживанию процесса сгущения сыворотки, чтобы в дальнейшем использовать ее в пищевой промышленности. Также надеемся успешно внедрить автоматические паллетайзеры, погрузчики и роботизировать концевые участки фасовочных линий», — рассказал генеральный директор компании.