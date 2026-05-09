Воробьев передал «Золотую Звезду» родным легендарного летчика Николая Терехина

В Видном родственникам летчика Николая Терехина передали «Золотую Звезду» Героя России. Заслуженную награду его близким вручили губернатор Московской области Андрей Воробьев и заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России Владимир Кравченко.

«Благодаря таким людям, как Николай Васильевич Терехин, мы и отмечаем Победу 9 Мая», — подчеркнул глава региона. Он отметил, что в эти дни особенно важно, чтобы потомки осознавали, какой ценой была достигнута Победа и каким героизмом отличались граждане страны, совершавшие подвиги в совсем молодом возрасте. При жизни легендарного летчика дважды представляли к званию, но оба раза документы терялись. Справедливость восстановили лишь спустя десятилетия: в марте 2026 года президент Владимир Путин указом присвоил майору Терехину звание Героя России посмертно. «Мне очень приятно, что сегодня эта церемония проходит в Подмосковье и что награда нашла своего героя. Также я хотел бы отметить внимательное, чуткое отношение нашего президента», — добавил Андрей Воробьев.

Фото: из личного архива семьи Николая Терехина

Николай Терехин еще до начала войны принимал участие в боях с японцами на Халхин-Голе. А с первых дней Великой Отечественной защищал небо от фашистов. В июле 1941-го под Могилевом он совершил практически невозможное. Во время воздушного боя с превосходящими силами противника Терехин сбил из пулемета один из вражеских «Юнкерсов-88». Весь его боезапас после этого оказался полностью израсходован. Два других немецких бомбардировщика летели в сторону города, и Николай решил идти на таран. Первый самолет он ударил плоскостью, второй — мотором. Его техника разрушилась, сам летчик получил ранения, но сумел выпрыгнуть с парашютом.

Интересно За тот бой пилот получил орден Ленина, а знаменитый военкор Константин Симонов был настолько впечатлен его подвигом, что посвятил герою балладу «Секрет Победы».

Спустя всего неделю с небольшим Терехин фактически повторил свой подвиг: оставшись без патронов, пошел на таран и уничтожил бомбардировщик противника «Дорнье-17». Замком ВКС России Владимир Кравченко подчеркнул, что этот подвиг золотой нитью вписан в историю истребительной авиации страны. «Полк под командованием майора Николая Терехина за время Великой Отечественной войны сбил 31 вражеский самолет, а лично он — 17. Справедливость восторжествовала, память и вера его боевых товарищей, историков позволили совершиться такому прекрасному событию», — сказал генерал-полковник. Кравченко добавил, что память о майоре Терехине, который продемонстрировал небывалую силу характера, волю и мужество, останется навсегда в сердце каждого воина ВКС.

Фото: Евгений Пронин

Терехин погиб в декабре 1942 года. Его самолет сбили, он затонул в озере в Новгородской области. Николаю было 26 лет. Летчика похоронили в сквере Героев на Валдае. «Дедушки и бабушки рассказывали, что он был летчиком, героически погиб в начале войны. Но больше никаких подробностей. А теперь мы знаем, что он сделал, как погиб, где похоронен, что улица носит его имя», — рассказала двоюродная внучка летчика Ольга Костенко. Она отметила, что в ближайшем будущем собирается посетить могилу Терехина, чтобы увидеть все собственными глазами. Награда стала огромной честью для потомков героя. По словам Костенко, семья будет тщательно беречь ее. «Меня до глубины души тронуло, что память о нем жива и спустя столько десятилетий заслуженная награда нашла человека, отдавшего жизнь за Родину. И пусть Николай Васильевич не успел получить ее лично, эта „Золотая Звезда“ станет главной реликвией нашей семьи», — заключила она.