Воробьев: очистные сооружения у поселка Сергиевский реконструируют в 2027 году

Фото: Екатерина Агеева

Возле поселка Сергиевский в Коломне в 2027 году завершат реконструкцию очистных сооружений. Работы проводят, не останавливая старые инженерные системы, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Как изменится объект

В рамах рабочей поездки в муниципальный округ Коломна глава региона проверил, как проходит процесс модернизации.

«Новые очистные оснастим современным оборудованием, сейчас готовность объекта — 65%. Сооружения обслуживают порядка 150 тысяч жителей — более половины округа. Это почти 1,5 тысячи МКД», — пояснил Андрей Воробьев.

Работы проводят в рамках региональной программы развития инженерной инфраструктуры. Для реализации проекта привлекли средства займов Фонда развития территорий.

Фото: Екатерина Агеева
1/3
Фото: Екатерина Агеева
2/3
Фото: Екатерина Агеева
3/3

Старые очистные сооружения возвели еще в 1970-х годах. Через объект проходят сточные воды не только из Коломны, но также из поселков Сергиевский и Радужный, в том числе с крупнейших предприятий.

«Производительность новых очистных сооружений составит 60 тысяч кубических метров в сутки. Строительство началось еще в 2023 году, проект большой, ввод планируем на 2027-й. Сейчас на площадке 75 человек, 10 единиц техники. Ведем завершающие работы по монолиту, прокладке сетей, готовимся к монтажу оборудования», — отметил представитель подрядной строительной организации Илья Никитин.

В рамках модернизации обновят систему обработки осадка (ила) и доочистки стоков, для чего возводят блоки биологической очистки, доочистки и механического обезвоживания осадков.

Фото: Екатерина Агеева
1/6
Фото: Екатерина Агеева
2/6
Фото: Екатерина Агеева
3/6
Фото: Екатерина Агеева
4/6
Фото: Екатерина Агеева
5/6
Фото: Екатерина Агеева
6/6

Реконструкция позволит повысить надежность водоотведения, улучшить экологические показатели и даст возможность развивать территорию в будущем.

Другие проекты

В Коломне в этом году также завершат реконструкцию канализационной сети на улице Зайцева, капитальный ремонт самотечной канализации в районе Текстильщики в городе Озеры и на территории бывшего совхоза «Коломенский».

Кроме того, в следующем году обновление коснется системы водоснабжения в селе Горы.

Обновление очистных сооружений по всему региону

В этом году работы завершили на объекте в деревне Осипово в городском округе Солнечногорск, который позволяет обслуживать 70 тысяч человек, 46 социальных объектов и свыше 10 предприятий.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
1/4
Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
2/4
Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
3/4
Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
4/4

Работа еще на 26 площадках продолжается. Так 11 очистных сооружений, помимо Коломны, возводят и модернизируют в Дубне, Можайском, Зарайске, Сергиево-Посадском, Серпухове, Богородском, Одинцовском, Кашире, Мытищах и Серебряных Прудах.

Проектно-изыскательские работы проводят еще на 14 объектах.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте