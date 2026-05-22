Воробьев: очистные сооружения у поселка Сергиевский реконструируют в 2027 году
Возле поселка Сергиевский в Коломне в 2027 году завершат реконструкцию очистных сооружений. Работы проводят, не останавливая старые инженерные системы, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Как изменится объект
В рамах рабочей поездки в муниципальный округ Коломна глава региона проверил, как проходит процесс модернизации.
«Новые очистные оснастим современным оборудованием, сейчас готовность объекта — 65%. Сооружения обслуживают порядка 150 тысяч жителей — более половины округа. Это почти 1,5 тысячи МКД», — пояснил Андрей Воробьев.
Работы проводят в рамках региональной программы развития инженерной инфраструктуры. Для реализации проекта привлекли средства займов Фонда развития территорий.
Старые очистные сооружения возвели еще в 1970-х годах. Через объект проходят сточные воды не только из Коломны, но также из поселков Сергиевский и Радужный, в том числе с крупнейших предприятий.
«Производительность новых очистных сооружений составит 60 тысяч кубических метров в сутки. Строительство началось еще в 2023 году, проект большой, ввод планируем на 2027-й. Сейчас на площадке 75 человек, 10 единиц техники. Ведем завершающие работы по монолиту, прокладке сетей, готовимся к монтажу оборудования», — отметил представитель подрядной строительной организации Илья Никитин.
В рамках модернизации обновят систему обработки осадка (ила) и доочистки стоков, для чего возводят блоки биологической очистки, доочистки и механического обезвоживания осадков.
Реконструкция позволит повысить надежность водоотведения, улучшить экологические показатели и даст возможность развивать территорию в будущем.
Другие проекты
В Коломне в этом году также завершат реконструкцию канализационной сети на улице Зайцева, капитальный ремонт самотечной канализации в районе Текстильщики в городе Озеры и на территории бывшего совхоза «Коломенский».
Кроме того, в следующем году обновление коснется системы водоснабжения в селе Горы.
Обновление очистных сооружений по всему региону
В этом году работы завершили на объекте в деревне Осипово в городском округе Солнечногорск, который позволяет обслуживать 70 тысяч человек, 46 социальных объектов и свыше 10 предприятий.
Работа еще на 26 площадках продолжается. Так 11 очистных сооружений, помимо Коломны, возводят и модернизируют в Дубне, Можайском, Зарайске, Сергиево-Посадском, Серпухове, Богородском, Одинцовском, Кашире, Мытищах и Серебряных Прудах.
Проектно-изыскательские работы проводят еще на 14 объектах.