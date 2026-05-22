Воробьев: очистные сооружения у поселка Сергиевский реконструируют в 2027 году

Возле поселка Сергиевский в Коломне в 2027 году завершат реконструкцию очистных сооружений. Работы проводят, не останавливая старые инженерные системы, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев .

«Новые очистные оснастим современным оборудованием, сейчас готовность объекта — 65%. Сооружения обслуживают порядка 150 тысяч жителей — более половины округа. Это почти 1,5 тысячи МКД», — пояснил Андрей Воробьев.

В рамах рабочей поездки в муниципальный округ Коломна глава региона проверил, как проходит процесс модернизации.

Старые очистные сооружения возвели еще в 1970-х годах. Через объект проходят сточные воды не только из Коломны, но также из поселков Сергиевский и Радужный, в том числе с крупнейших предприятий.

«Производительность новых очистных сооружений составит 60 тысяч кубических метров в сутки. Строительство началось еще в 2023 году, проект большой, ввод планируем на 2027-й. Сейчас на площадке 75 человек, 10 единиц техники. Ведем завершающие работы по монолиту, прокладке сетей, готовимся к монтажу оборудования», — отметил представитель подрядной строительной организации Илья Никитин.

В рамках модернизации обновят систему обработки осадка (ила) и доочистки стоков, для чего возводят блоки биологической очистки, доочистки и механического обезвоживания осадков.