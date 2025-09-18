Сегодня 17:10 Инновационные методики и профориентация. Воробьев — об образовании для детей-инвалидов в Подмосковье Андрей Воробьев навестил воспитанников школы-интерната «Абсолют» в Серпухове 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

Инклюзивное образование развивается в Подмосковье в партнерстве с предпринимателями и благотворительными организациями. Одно из специализированных учреждений для детей-инвалидов находится в деревне Райсеменовское. Губернатор Андрей Воробьев навестил воспитанников школы и угостил ребят мороженым.

Школа-интернат «Абсолют» в Серпухове открылась 11 лет по инициативе благотворительного фонда «Абсолют-Помощь». Сейчас там обучаются 187 ребят, в том числе из других регионов. Рядом с учреждением создали семейный городок. «Школа сделана с любовью и теплотой, с пониманием того, что разные дети должны чувствовать себя равными. Мы видим, что наставники, педагоги внедряют инновационные методики, создают комфортную поддерживающую атмосферу», — сказал глава региона.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Часть школьников в «Абсолюте» занимаются по основным программам, остальные — по адаптированным. Для каждого разрабатывают индивидуальный план, который позволяет в полной мере раскрыть способности. Помимо обычных учебных классов в школе созданы мастерские по столярному, гончарному, швейному делу, а также по 3D-моделированию.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/4

Кроме того, в школе работает штат медсестер, есть физиотерапия, массаж и соляная комната, а на территории обустроили 11 разных тематических зон. «Ребенок в течение рабочей недели побывает практически на каждой зоне нашей большой территории во время прогулок или занятий. Например, зона для развития координации — там есть мостки с уклоном, качающиеся, ребенок сам принимает решение, как пройти по специальному лабиринту», — рассказала директор школы Наталья Ильина.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

С 2020 года ребята могут осваивать различные профессии. На выбор есть 10 специальностей, среди которых помощник повара, плотник, парикмахер, швея, водитель и другие. Во время каникул дети проходят практику по своему направлению в компаниях региона. Воспитанники также активно участвуют в олимпиадах, чемпионатах и конкурсах профмастерства, а в прошлом году 14 человек получили премию губернатора за особые успехи. «Родителям необходима поддержка и ответы на вопросы: как воспитывать, как обучать, как помочь ребенку социализироваться? В такой ситуации должны подключаться профессионалы, которые умеют работать по специальным программам и находить подход к разным детям», — добавил Воробьев.