Бойцы СВО в Подмосковье получают государственную и региональную поддержку по разным направлениям. Помимо выплат и льгот, они могут бесплатно проходить лечение и реабилитацию в передовых медучреждениях. Так, герои восстанавливают здоровье в санатории «Солнечногорский». Ветеранов навестил губернатор Андрей Воробьев. Он напомнил, что работа по поддержке участников спецоперации и их семей остается приоритетной для Московской области.

Санаторий «Солнечногорский» в 1910 году открыл известный врач Владимир Щуровский. Среди его пациентов были известные писатели Антон Чехов и Лев Толстой. После Великой Отечественной войны учреждений вошло в структуру вооруженных сил. Сейчас реабилитацию там проходят пенсионеры по полису ОМС и участники СВО. С героями встретился губернатор Андрей Воробьев. «Я сегодня приехал навестить наших героев, узнать, как проходит реабилитация, и, конечно же, сказать спасибо врачам. Здесь работают высококлассные профессионалы, которые ставят ребят на ноги, используя самое современное оборудование и методики. В регионе есть ряд реабилитационных центров, и все они очень востребованы», — отметил губернатор.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Командир взвода Сергей уже второй год на СВО. Он рассказал, что получил ранение во время штурма. Рядом с ним взорвалась граната, осколки которой просекли правую сторону тела и раздробили сустав. После операции боец восстанавливается в санатории, где посещает ЛФК, бассейн, тренажерный зал и занятия с психотерапевтом. «Здесь очень высококлассные специалисты, даже не ожидал такой уровень. У меня и супруга тут, ей также все предоставляется бесплатно», — рассказал он.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Санаторий рассчитан на 400 мест. Бойцы могут проходить лечение там вместе с близкими. За их здоровьем следят 35 врачей. В реабилитации используют разные программы и методики. Среди них — криотерапия, галотерапия, спелеотерапия, магнитотерапия, свето-, тепло- и грязелечение. Также пациенты занимаются в бассейне и принимают оздоровительные ванны. Санаторий оснащен передовой техникой, которая помогает сделать реабилитацию еще более эффективной. Кроме того, учреждение постоянно улучшает условия проживания. Так, год назад там отремонтировали один из корпусов, а также два отделения для приема инвалидов.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/4

На территории есть спортивно-оздоровительный и банно-термальный комплексы, тренажерные залы, библиотека, кинозал, площадки для игр в баскетбол и волейбол. «Важно, чтобы каждый боец, каждая семья знали: мы рядом, помогаем, делаем все, чтобы лечение, реабилитация и жизнь после службы были комфортными и достойными», — сказал Воробьев.