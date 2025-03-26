Сегодня 13:16 Воробьев: новый образовательный комплекс построят в Котельниках к 1 сентября 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

Школы

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Андрей Воробьев

Детские сады

Котельники

Образовательный комплекс построят в микрорайоне Опытное поле в Котельниках к 1 сентября. Он будет состоять из школы на 2,1 тысячи учеников и детского сада на 350 мест. Открыть учреждение планируют к сентябрю, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Открытие образовательного комплекса позволит разгрузить соседнюю школу и создать для ребят комфортные условия обучения. «Главная задача при запуске таких объектов — наличие квалифицированных педагогов, особенно по точным наукам. Поэтому уже сейчас нам нужно подумать о том, чтобы в каждом классе были учителя с необходимой компетенцией и опытом», — сказал Воробьев.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Сейчас на площадке трудятся 200 рабочих и спецтехника, готовность объекта уже достигла 35%. Там обустроили кровлю, возвели парапет и вентиляционные шахты. По словам первого вице-президента компании-подрядчика Ильи Демидова, сейчас в школе ведут кладку наружных стен и прокладывают внутренние инженерные сети. В детском саду монолитные работы завершат к июню. «У нас была проведена большая работа по выносу кабельных сетей, но со всеми сложностями мы справились. Сейчас идем в графике, поэтому уверены, что 1 сентября воспитательно-образовательный комплекс откроет свои двери», — сказал он.

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В комплексе обустроят четыре спортзала, две библиотеки, актовый зал, столовую и другие помещения. На территории разместят места для занятий спортом и игровые площадки. В начальной школе планируют открыть классы технической и естественно-научной направленности. Дети будут изучать робототехнику, электротехнику, программирование и многое другое. В свободное время они будут посещать кружки.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

Губернатор напомнил, что всего в этом году в Подмосковье откроют 16 школ и девять детских садов. Еще свыше 100 учреждений капитально отремонтируют. В программу 2026-го вошли еще более 150 объектов. «Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем, — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — добавил Воробьев.