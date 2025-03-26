Воробьев: новый образовательный комплекс построят в Котельниках к 1 сентября
Образовательный комплекс построят в микрорайоне Опытное поле в Котельниках к 1 сентября. Он будет состоять из школы на 2,1 тысячи учеников и детского сада на 350 мест. Открыть учреждение планируют к сентябрю, рассказал губернатор Андрей Воробьев.
Открытие образовательного комплекса позволит разгрузить соседнюю школу и создать для ребят комфортные условия обучения.
«Главная задача при запуске таких объектов — наличие квалифицированных педагогов, особенно по точным наукам. Поэтому уже сейчас нам нужно подумать о том, чтобы в каждом классе были учителя с необходимой компетенцией и опытом», — сказал Воробьев.
Сейчас на площадке трудятся 200 рабочих и спецтехника, готовность объекта уже достигла 35%. Там обустроили кровлю, возвели парапет и вентиляционные шахты. По словам первого вице-президента компании-подрядчика Ильи Демидова, сейчас в школе ведут кладку наружных стен и прокладывают внутренние инженерные сети. В детском саду монолитные работы завершат к июню.
«У нас была проведена большая работа по выносу кабельных сетей, но со всеми сложностями мы справились. Сейчас идем в графике, поэтому уверены, что 1 сентября воспитательно-образовательный комплекс откроет свои двери», — сказал он.
В комплексе обустроят четыре спортзала, две библиотеки, актовый зал, столовую и другие помещения. На территории разместят места для занятий спортом и игровые площадки.
В начальной школе планируют открыть классы технической и естественно-научной направленности. Дети будут изучать робототехнику, электротехнику, программирование и многое другое. В свободное время они будут посещать кружки.
Губернатор напомнил, что всего в этом году в Подмосковье откроют 16 школ и девять детских садов. Еще свыше 100 учреждений капитально отремонтируют. В программу 2026-го вошли еще более 150 объектов.
«Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем, — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — добавил Воробьев.