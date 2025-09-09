Воробьев: Московская и Алма-Атинская области подписали меморандум о сотрудничестве

В Красногорске прошел бизнес-форум предпринимателей Московской и Алма-Атинской областей. Регионы подписали меморандум о сотрудничестве, а одна из компаний — трехстороннее соглашение, рассказали в пресс-службе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева .

«Мы рады всем, кто планирует свое развитие, экспансию у нас в Подмосковье — это фарма, крупнейший производитель мороженого. Но и у нас тоже есть серьезные производители. Знаю, что наши компании из Московской области и всей страны сегодня также имеют возможность развивать бизнес в Казахстане. Это здорово! Важно, что предприниматель, планируя что-то смелое на территории Алма-Атинской области, будет иметь поддержку», — сказал губернатор.

В открытии приняли участие более 100 представителей бизнес-сообщества обеих сторон. Поприветствовали гостей губернатор Московской области Андрей Воробьев, аким Алма-Атинской области Марат Султангазиев и чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в России Даурен Абаев.

Области считаются очень похожими по диверсификации экономики: традиционно около мегаполисов развивается и растет торговля, услуги, логистические комплексы. По словам Воробьева, задача Подмосковья — расширяться и в гуманитарной сфере, образовании и культуре. На форуме между регионами был подписан меморандум о развитии сотрудничества.

До мероприятия делегация Казахстана успела посетить красногорский индустриальный парк «Есипово». Участники выезда отметили привлекательность места не только для своих инвесторов, но и для высокотехнологичных и наукоемких производств.

«Мы точно так же приветствуем у нас бизнес Московской области — на территории Казахстана, на территории нашей области. Уже есть примеры в сфере логистики, в сфере производства строительных материалов. Я думаю, что эта первая встреча на региональном уровне заложит основу для дальнейшего развития бизнеса и культурных связей», — отметил аким Алма-Атинской области Марат Султангазиев.

Важное соглашение было подписано между правительством Московской области, АО «Самрук-Қазына» и АО «Қазақстан темір жолы» на ПМЭФ-2024. Оно подразумевает создание транспортно-логистического хаба на базе ТЛЦ «Селятино» в Наро-Фоминском округе. Площадь объекта составит 65 тысяч квадратных метров. Проект создаст 1,5 тысячи рабочих мест. В хаб проинвестируют 14 миллиардов рублей.

«Наши страны имеют самую длинную непрерывную сухопутную границу в мире — семь и 12 приграничных регионов с обеих сторон, соответственно, где проживают порядка 30 миллионов человек. Для нас это огромный потенциал: ежедневное общение, большое количество связей — и бизнес, и культура, и простое человеческое общение», — подчеркнул чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в России Даурен Абаев.

Сейчас Казахстан занимается трансформацией приграничной инфраструктуры, чтобы развиваться в цифровизации и логистике. Хаб в Подмосковье также вносит определенный вклад. После строительства второй очереди «Селятино» будет пропускать до 40% экспорта АПК региона, а с учетом Китая цифра может увеличиться втрое. Работы по реализации должны завершить к апрелю следующего года.

Также на форуме подмосковная компания АО «Славтранс-Сервис» и предприятия из Казахстана — АО KTZ-Express и ТОО «ТЛЦ Алатау» — заключили трехстороннее соглашение. Они создадут агрохаб в Алма-Атинской области. На территории объекта площадью 75 гектаров расположат контейнерный и таможенный терминалы, склады и большой оптово-розничный центр.