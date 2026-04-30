Воробьев и Щеголев встретились с финалистами программы «Герои Подмосковья»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев встретились с победителями программы «Герои Подмосковья» и членами регионального отделения Ассоциации участников СВО. На встрече обсудили важность адаптации бойцов, вернувшихся с передовой.

«Герои Подмосковья» — это продолжение федеральной образовательной программы «Время Героев», инициированной президентом России. Она направлена на подготовку высококвалифицированных специалистов из числа участников спецоперации для работы в государственных и муниципальных органах, а также в бизнесе региона. Почти 2,5 тысячи заявок поступило из 69 регионов на участие в программе. Выпускниками стали 63 бойца из Подмосковья, Москвы, Запорожской области, Краснодарского края, Калининграда и Свердловской области. У этих воинов есть управленческий опыт, боевые заслуги и награды, полученные в ходе спецоперации. «В любом возрасте учиться сложно, а в зрелом, особенно после того, через что вы прошли, принять это решение еще сложнее. Причем конкуренция сумасшедшая, нужно пройти все отборы. Но вы смогли это сделать», — подчеркнул Воробьев.

Наша задача сделать так, чтобы максимальное количество ребят нашли себя в новой роли, в новом амплуа. Андрей Воробьев губернатор Московской области

В конце апреля участники региональной программы завершили годовое обучение, которое включало очные модули и стажировку под руководством наставников. Они разбирали реальные кейсы и знакомились с работой госслужбы. В финале обучения участники защищали проекты, разработанные в процессе стажировки. «Мы все ждем Победы в специальной военной операции. Вы свой вклад в нее уже внесли. Мы тоже стараемся на своих местах делать все, что от нас зависит», — отметил Щеголев.

Уже до получения дипломов 20 финалистов конкурса «Герои Подмосковья» начали свою деятельность в органах власти, подведомственных учреждениях и на предприятиях. Они активно участвуют в общественно-политической жизни региона. Четверо из них стали муниципальными депутатами. Святослав Варанкин, выпускник региональной программы, служил на передовой. Он координировал артиллерийские обстрелы и участвовал в задержании вражеских разведгрупп. За проявленные мужество и стойкость в бою офицер спецназа получил орден «За заслуги перед Отечеством II степени с мечами» и медаль «За отвагу». «Когда я узнал о программе, сразу решил попробовать, и так получилось, что прошел все отборочные этапы», — рассказал он. Еще один участник программы «Герои Подмосковья» Александр Манаенко работает в администрации городского округа Реутов. Он отвечает за вопросы территориальной безопасности. В Подмосковье действует 55 отделений Ассоциации ветеранов СВО, объединяющих более 3,7 тысячи человек. Среди них — 42 участника программы «Герои Подмосковья», восемь из которых руководят местными отделениями.