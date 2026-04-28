28 апреля 2026 10:26 «Стремление дерзать и побеждать». Воробьев и Кравцов дали старт всероссийской олимпиаде школьников по МХК Андрей Воробьев и Сергей Кравцов открыли финал всероссийской олимпиады по МХК

Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по мировой художественной культуре начался в Подмосковье. Его проводят на базе гимназии имени Примакова. Старт событию дали губернатор Андрей Воробьев и министр просвещения России Сергей Кравцов. В мероприятии принимают участие более 320 ребят со всей страны.

В финале участвуют победители и призеры регионального этапа олимпиады и заключительного турнира прошлого года. «Вы в финальном этапе всероссийской олимпиады школьников — это уже достижение. Я хочу пожелать всем, кто присутствует в этом зале — и ребятам, и девчонкам, — достойно его пройти. Чтобы настроение было бодрым, чтобы все испытания вы прошли с улыбкой, с легкостью», — сказал губернатор.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Заключительный этап олимпиады проводит Минпросвещения России в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Участники пройдут теоретические и практические испытания, которые проверят их знания по истории искусств, умение интерпретировать произведения, видеть взаимосвязь между культурными эпохами. Для успешной подготовки к творческому туру ребята посетят парк Малевича в Одинцове, усадьбу Архангельское в Красногорске, музей «Новый Иерусалим» в Истре и другие места. Они примут участие в лекциях и мастер-классах.

«ИЗО, музыка, мировая художественная культура позволяют воспитать гармоничную личность, и ваше увлечение искусством обязательно пригодится вам в будущем. Ребята, я хочу вам пожелать удачи. Вне зависимости от вашего результата вы уже победители», — обратился к финалистам Сергей Кравцов. Подмосковье в финале олимпиады представят 65 ребят. Самая юная из них — ученица шестого класса из Долгопрудного Арина Донцова. Вместе с мамой она посещает музеи с раннего детства. В этот раз девочка будет выполнять задания для девятиклассников.

Денис Самодурок учится в 11-м классе лицея № 14 в Жуковском. Его мама Регина Каратыгина — архитектор. Актерская династия Каратыгиных сыграла важную роль в становлении русского театрального искусства конца XVIII–XIX веков. «Я всем сердцем люблю архитектуру, ведь она совмещает в себе техническое и творческое. Именно поэтому выбрал эту сферу деятельности для себя в будущем, можно сказать, пошел по стопам мамы», — поделился он. Дипломы победителей и призеров олимпиады дают ребятам право на поступление в ведущие вузы страны без вступительных испытаний по профильным направлениям.

«Всероссийская олимпиада — это всегда сложный путь. Чтобы выдержать муниципальный, региональный этапы надо очень хотеть, стремиться. Поэтому всем ребятам в вашем лице хочу сказать слова уважения. Ведь стремление дерзать, побеждать в любом возрасте — это здорово! Успехов вам, удачи, побед и в заключительном этапе, и в жизни!» — сказал Воробьев. За последние шесть лет количество дипломов у ребят из Подмосковье увеличилось почти в семь раз. В этом году в региональном этапе принимали участие 24,5 тысячи школьников, победителями стали 1,8 тысячи из них.