Воробьев: более тысячи объектов водоснабжения обновят в Подмосковье за 5 лет

В Подмосковье стартовала программа по обновлению систем водоснабжения и водоотведения. Ее цель — заменить старые сети, а также построить и отремонтировать станции очистки воды, чтобы повысить надежность и комфорт для жителей. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что за пять лет программа охватит более тысячи объектов.

«Один из национальных проектов предполагает комплексную модернизацию ЖКХ. Мы ведем масштабные работы по тепло- и электроснабжению. Третья большая программа — это водоснабжение и водоотведение. Она у нас рассчитана на три года, запланировано 640 мероприятий, из которых 150 должны быть выполнены уже в этом году. Самые большие городские округа, которые она затронет — это Истра, Можайский, Дмитровский, Одинцовский, Солнечногорск, Щелково. Но и все другие муниципалитеты не менее важны», — подчеркнул Воробьев.

В 2024 году в планах — 150 объектов, 99 из них по водоснабжению и 51 — по водоотведению. На эти работы предусмотрено более 55 миллиардов рублей. Сейчас активные работы ведутся в Истринском, Солнечногорском, Можайском, Дмитровском и Одинцовском округах. На многих стройплощадках уже достигли высокую степень готовности.

«Мы провели штабную работу, у нас было создано восемь рабочих групп, обследовано около 1,5 тысячи объектов в 53 муниципалитетах. По ее итогам предлагаем дополнительно включить в госпрограмму 1,2 тысячи мероприятий на сумму 255 миллиардов рублей. Это 254 объекта водоснабжения, 490 километров сетей водоснабжения и 370 километров водоотведения, 161 очистное сооружение, 236 канализационных насосных станций», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

По его словам, в приоритете — аварийные объекты и объекты с высоким износом, а также те, где есть экологические нарушения. Проект планируют завершить до конца 2030 года.

Так, в Истре в 2025 году уже заработала станция очистки воды в деревне Новопетровское. Также начался капитальный ремонт водопроводных сетей в Дедовске и Истре. В 2026 году построят станции очистки в Мартюшино, Рождественно, Савельево, Сафонтьево, обновят водозаборы в Дедовске и Павловской Слободе. В 2027 году приведут в порядок еще четыре водозабора, сети и станции водоочистки. В 2028-м планируется строительство насосной станции и напорных коллекторов в Истре.

В Щелкове уже завершили реконструкцию очистных сооружений. До конца года должны отремонтировать канализационный коллектор. В Солнечногорске в 2024 году обновили одну из станций водоподготовки, ремонтируют очистные сооружения и сети. В 2026 году модернизируют другие объекты, в том числе станции и коллекторы, в разных поселках. В 2027 году продолжат реконструкцию коллекторов и сетей водоснабжения в десятках населенных пунктов округа.