03 июня 2025 17:58 Воробьев: благоустройство лесопарка «Волкуша» в Лыткарине завершат в 2025 году 0 0 0 Фото: Евгений Пронин Подмосковье

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Благоустройство лесопарка «Волкуша» в Лыткарине завершат уже в 2025 году. В обновленнй зоне отдыха, где скоро появятся веревочный парк и семейный ресторан, побывал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Лесопарк расположен вокруг бывшего карьера «Волкуша». Територия подходит для прогулок и отдыха благодаря сети пешеходных тропинок и перепадам высот. Обновленные пространства в лесопарке «Волкуша»

«У нас благоустройство ведется в каждом городе — где-то это может быть сквер, где-то большой лесопарк. В Лыткарине создан лесопарк „Волкуша“, который в выходной день посещают порядка 15 тысяч человек. Это не просто пляж, а большое парковое пространство, где можно заниматься различными видами спорта, проходят разные культурные мероприятия», — отметил Андрей Воробьев. За минувшие два года в «Волкуше» обновили пляжную зону, обустроили спуски к воде, установили раздевалки, душевые кабинки, скамейки, туалеты и спасательные вышки. Также там появились площадки для игры в волейбол, мини-футбол, детские зоны, тренажеры, пункт проката спортивного инвентаря, кафе и места для разведения костров.

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В лесопарке разместили лыжероллерную трассу длиной три километра и павильон для спортивной школы «Лыткарино». Для комфортных прогулок проложили девять километров пешеходных дорожек, созданных из природных материалов, оборудовали парковку на 440 мест, установили камеры видеонаблюдения, связанные с системой «Безопасный регион». На территории также высадили свыше 200 деревьев и 700 кустарников. «Я уже 13 лет живу в Лыткарине, и то, что у нас происходит здесь в последнее время в плане благоустройства, просто восхитительно! В пляжной зоне теперь можно не просто отдыхать, а заниматься спортом. А каким чудесным образом преобразился лесопарк: пешеходные, беговые, велосипедные дорожки, детские и спортивные площадки! Мы просто наслаждаемся всем этим», — поделилась эмоциями местная жительница Луиза Зарипова. Что сделают в «Волкуше» до конца года В 2025 году в «Волкуше» появятся километровая трасса зип-лайна над озером, веревочный парк и павильон проката вейкбордов. Кроме того, там начнет действовать семейный ресторан.

«Мы поставили тут две реверсивные лебедки, сапы, катамараны. У нас есть также детская школа, которая начинает работать с утра», — сообщил губернатору основатель вейк-парка в Лыткарине Роман Соловьев. Владелица сети семейных ресторанов Евгения Штутман откроет в «Волкуше» заведение, которое будет предлагать гостям обширное меню, в том числе для детей.

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«В каждом ресторане работает кулинарная школа для детей, а по воскресеньям проводятся разные мастер-классы», — рассказала она. В Лыткарине в этом году завершат благоустройство еще двух объектов. Так, в парке усадьбы Чернышевых откроют амфитеатр, зону отдыха с буккроссингом и розарием, а также установят бюст графа Никиты Зотова и шахматные столы. Новое пешеходное покрытие уложат в сквере в квартале 3а. Там также проведут озеленение и установят скамейки. Масштабная программа по созданию лесопарков в Подмосковье

Андрей Воробьев указал на то, что каждый год в Московской области создают не меньше 10 больших лесопарков площадью около 100 гектаров. Сейчас на территории Подмосковья действуют 34 такие зоны. «Лесопарки — это лишь часть большой программы благоустройства. В каждом городе есть центральные парки, которые мы тоже меняем под запросы жителей. Эта программа у нас долгосрочная, на нее выделены соответствующие деньги», — пояснил губернатор.

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Проект позволяет поддерживать малый бизнес, поскольку в благоустроенных зонах отдыха открывают новые рестораны, кафе, а также проводят спортивные мероприятия. В прошлом году в Московской области парки посетили свыше 84 миллионов человек. В этом году ожидается около 95 миллионов гостей.