Воробьев: 36 тысяч жителей Подмосковья переехали из аварийных домов за 5 лет

В Подмосковье уделяют особое значение обеспечению людей комфортным и современным жильем, а также повышению качества городской среды. В регионе активно реализуют программы расселения аварийного фонда, рассказал губернатор Андрей Воробьев во время традиционного обращения.

Расселение аварийного жилья

По итогам 2025 года Подмосковье вошло в число лидеров России по решению жилищных вопросов.

По словам Андрея Воробьева, важную роль в улучшении условий играют как программы расселения, так и механизмы семейной ипотеки, которые помогают тысячам семей приобрести собственное жилье.

Губернатор подчеркнул, что региональная программа обновления жилого фонда входит в число крупнейших в стране. Для ускорения переселения в Московской области активно используют сертификаты, позволяющие людям самостоятельно подобрать и приобрести новое жилье.

Параллельно продолжается строительство домов, предназначенных для участников программы.

«За пять лет мы 36 тысяч жителей расселили. Важно, что Госдума приняла в конце 2025 года изменения в закон. В аварийном жилье 30%, три человека из 10, жили по соцнайму. Они не могли взять сертификат. Благодаря поддержке парламента сегодня эти люди также получили возможность использовать сертификаты для улучшения своих жилищ», — пояснил Андрей Воробьев.

Содержание дворов и подъездов

Отдельное внимание губернатор уделил вопросам содержания дворов, подъездов и контейнерных площадок. По словам главы региона, именно эти темы чаще всего поднимают жители в обращениях к органам власти.

«Залог успеха здесь — эффективная управляющая компания. Мы предложили инициативу, которая была поддержана парламентом, и сегодня каждый житель может лично в электронном виде проголосовать за выбор УК», — отметил Андрей Воробьев.

Поддержание порядка

Глава региона также затронул вопросы общественного порядка. Жители хотят видеть парки, скверы, улицы и общественные пространства не только благоустроенными, но и чистыми. Важную роль в этом играет работа правоохранительных органов и системы видеонаблюдения «Безопасный регион».

Губернатор подчеркнул, что современные технологии следует активнее использовать для выявления нарушений. Эффективное применение возможностей видеоконтроля позволит повысить уровень дисциплины и обеспечить более стабильный порядок в общественных местах.