Воробьев: 20 спектаклей покажут на фестивале «Мелиховская весна» в Чехове

Фото: Андрей Воробьев и Никита Михалков на фестивале «Мелиховская весна» в Чехове / Медиасток.рф

В Чехове проходит 25-й театральный фестиваль «Мелиховская весна». О программе, которую подготовили организаторы для зрителей в этом году, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев .

С начала проведения фестиваля в музее-заповеднике «Мелихово» показали свыше 350 постановок.

В рамках масштабного театрального события в этом году состоятся 20 спектаклей, которые представят труппы не только из России, но также из Белоруссии, Казахстана и Китая.

«Всего мы получили 142 заявки на участие в фестивале из 18 стран и отобрали самые лучшие, чтобы показать все многообразие произведений Чехова. Его любят во всем мире, а герои близки и понятны многим, поэтому постановки так популярны», — пояснил Андрей Воробьев.

Актер и режиссер Никита Михалков представит вниманию зрителей. спектакль «Метаморфозы. Святая простота», а также документальный фильм «А. П. Чехов. Писатель на все времена», снятый к 165-летию литератора.

«По традиции на „Мелиховской весне“ показывают еще одну специальную программу, которая всегда посвящена другому автору. В этом году подготовили спектакли по произведениям Шекспира», — рассказал губернатор.

Посетители также смогут побывать на творческих встречах со знаменитыми деятелями культуры, которые подготовила Академия кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова.

Впервые в рамках фестиваля будет действовать школа молодых театральных критиков. Они смогут под руководством наставников отточить навыки анализа спектаклей.

Андрей Воробьев напомнил, что усадьба «Мелихово», где в конце весны собираются любители искусства, имеет уникальную историю — именно здесь Антон Чехов не только писал знаменитые произведения, но и вел прием пациентов.

«Поэтому важно сохранить это памятное место. В этом году завершаем первый этап реконструкции: новый визит-центр, парковка, реконструкция здания конюшни, входной зоны и литературного сада», — отметил глава региона.

До 2029 года будет построен «Чехов-центр», а также возведены арт-кампусы. Кроме того, планируется благоустроить дальний пруд, два сада, и территории школ, расположенных в селах Новоселки и Мелихово.

Вся информация о фестивале «Мелиховская весна» доступна на официальном сайте.