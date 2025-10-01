Вопросы сохранения и восстановления подмосковных усадеб обсудили в Щелкове

В усадьбе Гребнево в Щелкове прошло заседание рабочей группы по вопросам сохранения, содержания и использования объектов культурного наследия, которые находятся в аренде или собственности. Руководил обсуждением заместитель председателя Московской областной думы Олег Рожнов.

Участниками заседания стали депутаты, представители Законодательного собрания Владимирской области, профильных подмосковных ведомств, Общественной палаты, а также владельцы и арендаторы объектов.

Они осмотрели территорию усадьбы Гребнева и недавно благоустроенную набережную.

«Два с половиной года назад мы уже проводили заседание здесь. И, конечно, за это время усадьба сделала большие шаги вперед. Здесь заслуга самого Андрея Ковалева, как человека динамичного. Но и возможным это стало при поддержке нашего губернатора и правительства региона», — подчеркнул Рожнов.

В рамках встречи участники обсудили, что уже сделано, а также коснулись актуальных вопросов, в том числе темы налоговых льгот для инвесторов, вкладывающих в объекты культурного наследия свои средства.

По словам председателя комитета Московской областной думы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линары Самединовой, те, кто инвестировал в строительство, модернизацию или реконструкцию объектов не менее 50 миллионов рублей, могут рассчитывать на снижение налога на имущество организаций.

Олег Рожнов, в свою очередь, заметил, что сейчас прорабатывается возможность снижения порога инвестиций для получения льготы с 50 до 20–25 миллионов рублей.

«То есть если кто-то из вас начинает инвестировать в объект культурного наследия круглую сумму, а такие объекты для бизнеса всегда более сложные, то постараемся помочь, чтобы сумма вложений была меньше для получения льготного налога на имущество», — пояснил он.

По словам общественного уполномоченного по культуре города Москвы Марии Ольшанской, необходимо не только сохранять объекты, но и предоставлять им новую жизнь, адаптируя их для современного использования.

Участники заседания также обсудили разработку региональной программы по организации посещений объектов подмосковными школьниками, а также вопросы сохранения исторических мест, включая восстановление усадьбы К. В. Шлиппе в деревне Любаново.

Следующее заседание рабочей группы пройдет весной.