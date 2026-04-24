Вопросы сложные, но интересные: участники «Диктанта Победы» поделились впечатлениями

Молодежь, пенсионеры, школьники, домохозяйки и ветераны боевых действий — «Диктант Победы» в Подмосковье написали свыше 70 тысяч человек самых разных возрастов и профессий. Свои знания можно было проверить на более чем 1400 офлайн-площадках, а также на сайте Диктантпобеды.рф. Участие в организации мероприятия приняло подмосковное отделение партии «Единая Россия».

Одним из первых ответил на вопросы диктанта региональный координатор партийного проекта «Историческая память», депутат Мособлдумы фракции «Единая Россия» Владимир Вшивцев. Он принял участие в акции на главной площадке региона — у мемориала Героям-панфиловцам.

«Написание диктанта на историческом месте — в Волоколамском округе — накладывает особый отпечаток. Здесь особенно остро понимаешь, какой великий подвиг совершили советские люди. Сразу скажу: диктант непростой, вопросы очень интересные, заставляют еще раз погрузиться в историю Великой Отечественной войны», — сказал Владимир Вшивцев.

Депутат Госдумы Сергей Колунов также признался, что к диктанту готовится каждый год и каждый раз узнает о событиях и героях Великой Отечественной войны новые детали.

«Не знаю, правильно ли я ответил, но отвечал уверенно. Хотя все знают историю нашей страны, Сталинградскую битву, блокаду Ленинграда, „Диктант Победы“ еще раз вооружает этими знаниями. Я подготовился, однако чувствую, что по поводу одной песни ответил неверно. И с одним подмосковным городом, скорее всего, ошибся. Ну что ж, буду в следующий раз лучше готовиться», — поделился Сергей Колунов.

Жительница Владивостока Юлия Кацуба написала тест сразу после посадки в подмосковном аэропорту Шереметьево — участником акции она стала впервые.

«Я часто рассказываю своим детям и внукам о событиях военных лет, о дедушке-ветеране — он дошел до Праги, вел дневник, мы до сих пор перечитываем его записи. Безусловно, нашей молодежи необходимо принимать участие в таких акциях, мы все должны помнить и чтить подвиги наших героев», — рассказала Юлия.

Даниил Скоркин — второй пилот авиакомпании «Аэрофлот» — подошел к участию в акции организованно: готовился к диктанту по тестам прошлого года.

«Мой прадед погиб при обороне Брестской крепости. Поэтому это важно и для меня, и для всей моей семьи. Считаю, что на все вопросы вполне можно ответить», — заявил он.

В Балашихе знания по истории Великой Отечественной войны проверили свыше трех тысяч человек.