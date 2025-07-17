Водозаборный узел № 9 реконструируют в Реутове в 2025 году

Водозаборный узел № 9 реконструируют в Реутове. Это улучшит качество жизни около 50 тысяч человек. Кроме того, в округе появится Академия вратарского мастерства известных российских спортсменов. Работы проверил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Реконструкция водозаборного узла

Жители Реутова оставляли жалобы на работу водозаборного узла № 9. Чтобы провести модернизацию, депутаты внесли поручение в народную программу партии «Единая Россия». Работы начались сразу после завершения отопительного сезона, их оценили более чем в 48 миллионов рублей.

«Под замену подпадет все устаревшее оборудование: будут установлены современные насосы, смонтирована новая запорная арматура и обновлена система вентиляции. В планах — провести внутренний ремонт помещений и реставрацию фасада здания», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Сейчас на объекте демонтируют старое оборудование и укрепляют фундамент. Полностью работы завершат к концу года.

Всего в этом году в регионе модернизируют 51 ВЗУ и 55 участков сетей, а к 2028 году обновят свыше 450 объектов водоснабжения и водоотведения.

Строительство Академии вратарского мастерства

Академию вратарского мастерства Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова начали строить в Реутове в апреле. Сейчас готовность объекта составляет 30%. Завершат работы к декабрю.

«Строители залили фундамент, закончили монолитные работы первого и второго этажей. Приступили к земляным работам для укладки системы пластового дренажа и обогрева футбольного поля. Это так называемая подушка, которая обеспечит круглогодичную эксплуатацию поля», — подчеркнул спикер.