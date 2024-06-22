Сегодня 14:48 Вода, компас и телефон. Какие вещи необходимо взять с собой на прогулку в лес Жителям Подмосковья напомнили о необходимых для похода в лес вещах 0 0 0 Подмосковье

Спасатели

Походы

Даже самые опытные туристы могут заблудиться в лесу. Именно поэтому не стоит забывать вещи, необходимые в походе, а также достаточный запас воды. О том, что делать, если вы потерялись в лесу, рассказал корреспондент Максим Бабенышев на 360.ru.

«Немного заблудился в лесу. Пошел с утра погулять, а теперь выйти не могу. С собой была бутылочка воды, которая уже пустует. Слышу какие-то звуки, но выйти из леса не могу. Попробовал отправить геолокацию, хоть и связь плохо ловит, интернета нет, но, возможно, ее получат и меня удастся найти», — рассказал Максим Бабенышев. После того как геометку и сообщение получили сотрудники «Мособлпожспаса», ведомство незамедлительно отправило спасателей на поиски молодого человека. Прибыв на место, специалисты провели небольшой инструктаж и приступили к работе. В поисках участвовал заслуженный спасатель Московской области Сергей Темнюк. С начала этого года он вывел из леса более 15 человек. «У каждого из нас есть рация, работаем на рабочих радиостанциях. Любой предмет надо проверять, смотрим, проверяем и выдвигаемся строго по маршруту», — рассказал Сергей Темнюк.

Фото: Телеканал «360»

В случае с Максимом все просто — координаты корреспондента были известны заранее. Если такой информации нет, то спасатели опрашивают родных и близких потерявшегося человека, а после выезжают на место. «Я не взял с собой нож, не взял с собой еду, компас, у меня осталось уже мало процентов на телефоне. От локации, откуда я скинул геометку, я стою недалеко, жду спасения, а вы не совершайте моих ошибок. Хорошо подготовьтесь, возьмите с собой все самое необходимое в лес и только тогда отправляйтесь на прогулку, за грибами, за ягодами», — подчеркнул Максим Бабенышев. Корреспондента удалось быстро найти и вывести из леса, но бывают и другие ситуации. Зачастую поиски могут осложнить погодные условия, а некоторые люди и вовсе вынуждены по несколько дней проводить в лесу. «Буквально случай был в Киржаче Владимирской области. Человека искали семь суток, а он все это время проводил в лесу и вышел сам», — рассказал Сергей Темнюк. Спасатели напоминают, что при походе в лес необходимо взять с собой элементарную вещь — компас. Он поможет разобраться в направлении движения, поскольку иногда люди начинают ходить кругами по лесу. В заключение специалисты порекомендовали не ходить в незнакомые леса, а если все же решились, то следует оповестить об этом родных и близких, взять с собой заряженный телефон, воду и компас. Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».