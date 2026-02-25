Подмосковье продолжает восстанавливать объекты инфраструктуры в Мариуполе, Новоазовском и Тельмановском округах ДНР и других территориях. Специалисты ремонтируют школы, детские сады, медучреждения, дороги и коммунальные сети, рассказал губернатор Андрей Воробьев. В планах на этот год — привести в порядок еще 200 жилых домов и 150 культурных учреждений.

В рамках федеральной программы в ДНР, Запорожской и Херсонской областях восстанавливают социальные учреждения, жилые дома, больницы, электросети и другие важные элементы инфраструктуры. Всего в 2025 году привели в порядок около 400 объектов, а за все время — около 1,5 тысячи. «Все эти годы работаем сообща, вносим свою лепту, как и другие регионы. Считаем это необходимым, потому что и школы, и детские сады, и муниципальные и региональные дороги, которые мы помогаем восстанавливать, безусловно, очень важны», — подчеркнул губернатор. Восстановление социальных объектов В этом году в новых регионах в порядок приведут пять социальных учреждений. Весной новый облик получит Красноармейская школа Новоазовского округа. Один из ее корпусов был в аварийном состоянии, поэтому его фактически возвели заново.

В здании появились новые окна, вентиляция и коммуникации, там восстановили фасад и кровлю, покрасили стены. С наступлением тепла строители займутся благоустройством. Также в этом году после ремонта откроется Тельмановская больница. Все основные работы там завершат до сентября. Преображения ждут Виноградненскую и Новоазовскую школы, школу № 44 в Макеевке и образовательное учреждение в селе Безыменном.

Еще несколько социальных объектов получили новый облик в прошлом году. Так, в Новоазовской школе № 1 обновили классы, лестницы и санузлы, фасады и инженерные сети. Работы провели в Розовской школе в селе Розы Люксембург. «По сути, это не капитальный ремонт, а мы получили новый объект — и внутри, и снаружи, и дворовая территория. Я уверен, что та атмосфера, которую подарил нам шеф-регион — Московская область, будет вдохновлять на работу, на учебу еще многие десятилетия», — сказал глава Новоазовского муниципального округа Василий Овчаров. Восстановление дорог В прошлом году подмосковные строители отремонтировали 9,4 километра автодороги Сопино — Виноградное, благодаря чему улучшилась транспортная доступность жилых домов, объектов инфраструктуры и трассы М-14. Еще четыре дороги восстановили в Новоазовске, две — в селе Седово и 25 — в Макеевке. Одна из них проходит в Красногвардейском районе и связывает город с Донецком. Ремонт также провели на участке улицы Черняховского.

В 2025 году в новых регионах восстановили пять мостов, в том числе через реку Грузский Еланчик в селах Розы Люксембург и Витава, а также через канал Кривокосского лимана в поселке Обрыв. Движение запустили еще по двум сооружениям в Мариуполе. «Мы построили в Новоазовском округе три моста по нормам и стандартам Российской Федерации. Обязательно уделили внимание безопасности дорожного движения — везде установлено металлическо-барьерное и перильное ограждение», — рассказала начальник подрядной организации Марина Торпова. Годом ранее подмосковные специалисты привели в порядок более 100 автобусных остановок. Энергетика и ЖКХ В конце прошлого года «Мособлэнерго» завершило обновление электроснабжения в Новоазовском округе ДНР. Там модернизировали распределительные сети, обновили и укрепили опоры, установили трансформаторы и восстановили участки линий. Только в Широкине отремонтировали более 48 километров сетей.

Наша задача — продолжать вносить заметный вклад на территориях, которые нуждаются в особой заботе и внимании Андрей Воробьев

За четыре года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях восстановили около 1,5 тысячи домов и объектов инфраструктуры. Многие из них пришлось строить с нуля. Подмосковные специалисты также ремонтировали памятники и мемориалы.

Только в прошлом году специалисты Фонда капремонта восстановили около 300 построек. В планах на этот год — ремонт еще 200 жилых домов, 150 культурных объектов и благоустройство 300 дворов.