Сегодня 14:23 Внедрение ИИ и роботизация производств. Воробьев — о развитии промышленной инфраструктуры Подмосковья Андрей Воробьев доложил Путину о цифровизации промышленности в Подмосковье 0 0 0 Подмосковье

Инвестиции

Роботы

Строительство

Андрей Воробьев

Рабочие места

Заводы

Импортозамещение

Технологии

Московская область активно развивает промышленную инфраструктуру и внедряет в разные сферы искусственный интеллект. Сейчас в регионе работают 70 индустриальных парков и шесть особых экономических зон, а в ближайшее время их станет еще больше, рассказал губернатор Андрей Воробьев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Развитие искусственного интеллекта Глава региона обратил внимание на то, что ранее он докладывал о 13 региональных проектах с использованием нейросетей.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 5/5

«Искусственный интеллект позволяет экономить деньги, читает документы, и, соответственно, человек получает услугу быстрее, это дешевле нам обходится», — пояснил Андрей Воробьев.

Эта работа очень важна и востребована, поэтому она будет продолжаться. Строительство индустриальных парков Сейчас в Подмосковье продолжается возведение восьми новых государственных индустриальных парков. Три из них — «Титан» в Ленинском округе, «Ключ» в Дмитрове и «Союз» в Жуковском — планируют открыть уже грядущей весной. В реализации первого проекта глава государства принял непосредственное участие.

Еще пять площадок появятся годом позже в Раменском, Одинцовском, Волокламском, Орехово-Зуевском и Сергиево-Посадском округах.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/4

«Смысл заключается в том, что мы понимаем: для того чтобы обеспечить технологический суверенитет, импортозамещение на наших предприятиях, мы должны подготовить все, что касается инфраструктуры», — подчеркнул Андрей Воробьев. Новые парки предлагают инвесторам уникальный стандарт «5 в 1», который максимально упрощает и ускоряет запуск производства.

Комплекс включает в себя готовую инфраструктуру, возможность начать работу в формате «лайт-индастриал» всего за три месяца, услуги профессиональной управляющей компании, создание учебных центров для подготовки кадров и развитие комфортной среды для жизни сотрудников.

Разнообразие производственных линий Формат уже доказал свою востребованность. Так, индустриальный парк «Титан» полностью укомплектован резидентами. Якорным инвестором выступила корпорация «Росатом», которая будет производить на территории комплекса высокотехнологичные печатные платы. «Что приятно, при всех вызовах, которые сегодня существуют, они заполняются, и резиденты готовы вкладывать деньги. Это авиастроение, это насосы, это платы „Росатома“, это станки с ЧПУ. Считаем, что эту работу мы должны дальше продолжать, чтобы создавать рабочие места», — отметил Андрей Воробьев.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

Другие компании займутся выпуском критически важных авиационных компонентов и промышленных роботов. В парке «Ключ» в Дмитрове компания «Пневмостроймашина» построит завод по производству гидравлических насосов и погрузчиков, что подтверждает нацеленность на высокие технологии и импортозамещение.

Общий объем частных инвестиций в инфраструктуру государственных индустриальных парков оценивают в 425 миллиардов рублей при бюджетных вложениях в 30 миллиардов. Реализация проектов должна создать до 46 тысяч новых рабочих мест. Резидентами этих территорий в Подмосковье стали уже более 50 компаний. Преимущества роботизации Подмосковье также занимает первое место в России по числу промышленных роботов. В регионе их почти две тысячи. «Дело в том, что в Московской области очень большие логистические комплексы и работает большое количество людей. Мы стимулируем внедрение роботов во всю логистику, для того чтобы сделать это предприятие максимально автоматизированным и выгодным и для тех, кто занимается складским бизнесом, и для тех, кто занимается торговлей», — рассказал губернатор.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

За год число современных машин увеличилось примерно на 73%. Область также лидирует по плотности роботизации. Если вручную можно обработать 200-300 позиций в час, то с применением устройств производительность возрастает в несколько раз.

Ярким примером служит крупнейший в России роботизированный распределительный центр «Магнита», который открыли в Подмосковье в уходящем году. На складе применяют передовые технологии: роборука полностью заменяет физический труд при перемещении коробок, инфосканер точно определяет вес и габариты грузов, а для их транспортировки тестируют автономных мобильных роботов и погрузчиков. Эти решения не только упрощают работу персонала, но и значительно повышают ее эффективность.