Владимир Путин: на «Единой России» лежит особая ответственность

На встрече с депутатами Государственной Думы VIII созыва президент отметил особую роль партии в законодательной работе. Депутаты полностью оправдали высокий статус народных представителей и проявили безусловную преданность родине, подчеркнул Владимир Путин.

«„Единая Россия“ — партия парламентского большинства, на которой лежит особая ответственность за организацию законодательного процесса, его конструктивный и консолидирующий характер. В этой связи особо отмечу сплоченность представителей разных политических сил. Так, из почти трех тысяч принятых за эти годы законодательных актов две трети получили поддержку всех фракций», — акцентировал глава государства и поручил особое внимание уделить общению с людьми и сбору их наказов.

«Необходимо использовать этот предвыборный период максимально рачительно и продуктивно, собирать предложения, наказы людей, чтобы потом реализовывать их в депутатской работе», — подчеркнул Владимир Путин.

Комментируя итоги встречи с президентом, депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Пахомов отметил, что в новую Народную программу партии от жителей Подмосковья поступило уже свыше 370 тысяч предложений.

«Особенно важны постоянная работа в избирательных округах и обратная связь с людьми. Именно оттуда приходят предложения, которые затем получают продолжение в законодательной работе. Необходимо сохранить преемственность, сложившееся взаимодействие между всеми ветвями власти и, главное, ориентацию на интересы людей», — отметил он.

Депутат Госдумы Геннадий Панин обратил внимание, что, несмотря на внешнее давление и беспрецедентное количество санкций, финансирование Народной программы всегда было в приоритете: «Экономика перестроилась на военные рельсы, но законодательство осталось социальным. Мы отстаивали финансирование Народной программы при каждом голосовании за бюджет, чтобы строили и ремонтировали школы, больницы, дома культуры, модернизировали коммунальную инфраструктуру».

Работа VIII созыва завершается только в стенах Госдумы, начинается работа в регионах — из прямого диалога с трудовыми коллективами и муниципальными командами родится повестка следующего созыва, резюмировал Панин.

В Московской области в сентябре пройдут две крупные избирательные кампании — в Госдуму и Мособлдуму, а также в ряд муниципальных советов. Ранее на съезде «Единой России» с участием президента Владимира Путина были выдвинуты кандидаты на выборы депутатов Госдумы. Подмосковную часть списка возглавил губернатор Андрей Воробьев. Кроме него, в региональной группе — Герой России и медсестра из Ступина Людмила Болилая, заместитель председателя правительства России Виталий Савельев, олимпийские чемпионы Александр Легков и Ирина Роднина, а также другие кандидаты.