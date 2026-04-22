Вклад в экологическое благополучие. В Подмосковье высадят около 1,7 млн деревьев

В Московской области проводят системную работу по созданию зеленых зон. В этом году планируется высадить около 1,7 миллиона деревьев на землях лесного фонда, в скверах и парках.

Кроме акций по высадке деревьев комитет лесного хозяйства региона на постоянной основе занимается лесовосстановлением, рассказали ТАСС в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.

Всего с 2012 года в области высадили свыше 168,2 миллиона деревьев на общей площади более 47 тысяч гектаров. Эта зеленая зона превышает ту, которая ранее пострадала от пожаров и короеда.

«В планах на этот год — посадить еще около 1,7 миллиона на площади 500 гектаров. Специалисты уже приступили к этой работе», — уточнили в пресс-службе.

Леса занимают 42% территории Московской области — то есть, порядка 1,9 миллиона гектара. В регионе сохраняют и активно восстанавливают зеленые насаждения, к этой работе привлекают местных жителей.