Вклад в экологическое благополучие. В Подмосковье высадят около 1,7 млн деревьев

В Подмосковье планируют высадить около 1,7 млн деревьев в 2026 году

Фото: РИА «Новости»

В Московской области проводят системную работу по созданию зеленых зон. В этом году планируется высадить около 1,7 миллиона деревьев на землях лесного фонда, в скверах и парках.

Кроме акций по высадке деревьев комитет лесного хозяйства региона на постоянной основе занимается лесовосстановлением, рассказали ТАСС в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.

Всего с 2012 года в области высадили свыше 168,2 миллиона деревьев на общей площади более 47 тысяч гектаров. Эта зеленая зона превышает ту, которая ранее пострадала от пожаров и короеда.

«В планах на этот год — посадить еще около 1,7 миллиона на площади 500 гектаров. Специалисты уже приступили к этой работе», — уточнили в пресс-службе.

Леса занимают 42% территории Московской области — то есть, порядка 1,9 миллиона гектара. В регионе сохраняют и активно восстанавливают зеленые насаждения, к этой работе привлекают местных жителей.

Где в Подмосковье высаживают деревья

Деревья высаживают на землях лесного фонда, а также в парках, скверах и на других площадках. Также в регионе по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева действуют экологические акции — «Лес Победы» («Сад Памяти») и «Наш лес. Посади свое дерево» («День в лесу. Сохраним лес вместе»). Кроме того, традиционная высадка деревьев в области приурочивают ко Дню работников леса.

Площадки для посадки тщательно подбирают специалисты комитета лесного хозяйства региона.

«В акциях по посадке леса ежегодно принимают участие более одного миллиона неравнодушных людей, внося личный вклад в развитие лесного хозяйства, сохранение лесов, а также в экологическое благополучие нашей области, чтобы наш лес рос здоровым чистым, радовал не только нас, но и наших детей, внуков — будущие поколения. Хочется сказать им отдельные слова благодарности», — отметил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Он уточнил, что всего за 13 лет в акциях приняли участии более 20 миллионов жителей Подмосковья, которые высадили более 20 миллионов деревьев. Общая площадь лесовосстановления, то есть зон, где высадили молодой лес — почти 10 тысяч гектаров.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте